Полезна ли теплая вода с лимоном и медом: раскрыты все преимущества и недостаки

Лимонная вода с медом принесет пользу при простуде, а также наладит работу кишечника, однако есть целый ряд людей, которым такой напиток не рекомендуется.

Употребление теплой воды с лимоном и медом может успокоить раздраженное горло, поддержать водный баланс и мягко стимулировать пищеварение.

Исследования утверждают, что такая вода содержит небольшое количество витамина С и растительных соединений, которые поддерживают иммунитет и клеточные функции, пишет Verywellhealth.

1. Снимает першение в горле при простуде

Исследования установили, что теплая вода с лимоном снимает заложенность носа, питье теплой воды также помогает разжижить мокроту, облегчая очищение горла и уменьшая позывы к кашлю.

Добавленный мед действует как натуральное смягчающее средство, то есть образует тонкое успокаивающее покрытие на слизистых оболочках горла.

Обзор показал, что мед снижает частоту и тяжесть кашля более эффективно, чем отсутствие лечения или плацебо. В некоторых случаях он может даже быть эффективнее антигистаминного препарата дифенгидрамина при облегчении кашля у ребенка.

2. Пищеварительная система получает мягкий толчок

Для многих людей теплый напиток служит мягким способом стимулировать опорожнение кишечника. Употребление теплых жидкостей утром может стимулировать гастроколический рефлекс. Это физиологическая реакция, которая сигнализирует толстой кишке о необходимости сокращения, стимулируя работу кишечника.

Достаточное потребление жидкости также является ключевым фактором в предотвращении трудноотделяемого стула и поддержании общего здоровья толстой кишки, особенно при запорах.

Кроме того, достаточное потребление жидкости помогает поддерживать слизистую оболочку кишечника, которая способствует разнообразной и здоровой микрофлоре.

3. Увлажнение плюс некоторые антиоксиданты

Добавление лимона и небольшого количества меда в воду может сделать ее более приятной на вкус, что приводит к увеличению общего суточного потребления жидкости. Лимонный сок содержит витамин С. И увлажнение, и витамин С необходимы для синтеза коллагена и поддержания здорового кожного барьера функция.

Добавление меда обеспечивает наличие следовых количеств полифенолов, которые помогают нейтрализовать свободные радикалы и защищают клетки от окислительного стресса.

Витамин С очень чувствителен к теплу и начинает значительно разрушаться при температуре выше 60°C. Чтобы сохранить витамин С, дайте воде остыть до комнатной температуры, прежде чем добавлять лимонный сок.

4. Потребление добавленного сахара

Мед - это натуральный продукт, но это все же сахар, и это следует учитывать.

Если вы следите за уровнем сахара в крови, помните, что мед имеет гликемический индекс, аналогичный сахарозе, содержащейся в белом сахаре.

5. Эмаль зубов подвержена потенциальному риску эрозии

Лимонный сок содержит кислоту, которая может размягчать зубную эмаль. Длительное медленное употребление лимонного сока увеличивает риск эрозии эмали и повышенной чувствительности зубов, поскольку поддерживает кислую среду во рту, препятствуя повторному затвердению эмали.

Чтобы защитить зубы попробуйте выпить лимонную воду за один раз, а после употребления прополощите рот чистой водой. Также стоит отложить чистку зубов на 30 минут, чтобы эмаль могла реминерализоваться и затвердеть.

Кому нельзя пить воду с лимоном и медом

Теплая вода с лимоном и медом безопасна для большинства взрослых, но определенным группам следует соблюдать особые меры предосторожности. Ключ к предотвращению ненужных рисков - это правильная температура напитка.

Младенцы: никогда не давайте мед детям младше 1 года из-за риска развития детского ботулизма.

Диабет: людям с диабетом следует учитывать содержание углеводов в меде и проконсультироваться с врачом относительно рекомендуемой дозы.

Контроль температуры: используйте теплую, а не кипяток, чтобы избежать ожогов горла и сохранить содержащийся в лимоне чувствительный к теплу витамин С.

