Сезон открыт: названы 6 опасных болезней, которые переносят клещи

Врачи отмечают, что риск передачи инфекции растет пропорционально времени нахождения клеща на коже.

Сезон активности клещей в самом разгаре, и в этом году количество обращений в больницы из-за укусов бьет рекорды, пишет The Washington Post.

Медики предупреждают, что опасность подстерегает людей с весны по сентябрь. Если вы обнаружили на себе паразита, действовать нужно немедленно. Чем дольше клещ остается на коже, тем выше риск подхватить опасный вирус или бактерию.

Отмечается, что симптомы большинства "клещевых" болезней очень похожи – это лихорадка, озноб и ломота в теле. Однако последствия могут быть совершенно разными.

Вот перечень самых распространенных угроз, на которые стоит обратить внимание.

Болезнь Лайма

Самой известной угрозой остается болезнь Лайма. По имеющимся данным, только в США в 2023 году было зарегистрировано более 89 000 случаев, однако реальная цифра может достигать почти полумиллиона.

Начальными признаками являются головная боль, усталость и специфическая сыпь, которая часто напоминает "мишень". Если вовремя не начать лечение антибиотиками, болезнь может поразить суставы и сердце, а также вызвать паралич лица.

Альфа-галовый синдром (AGS)

По имеющимся данным, это состояние кардинально отличается от других, поскольку оно провоцирует аллергию на красное мясо (говядину, свинину, баранину). Как говорится в материале, иммунная система человека начинает воспринимать мясные продукты как угрозу.

Симптомы, такие как тошнота или крапивница, появляются через несколько часов после еды. Лекарств против этого синдрома не существует, поэтому единственным выходом является полная смена рациона.

Анаплазмоз

Хотя эта инфекция встречается реже, чем болезнь Лайма, ее часто переносят те же виды клещей.

Анаплазмоз сопровождается симптомами, похожими на грипп, однако к ним нередко добавляются расстройства желудочно-кишечного тракта. По словам врачей, коинфекция (одновременное заражение Лаймом и анаплазмозом) является довольно распространенным явлением.

Бабезиоз

Эта болезнь уникальна тем, что ее вызывает не бактерия, а паразит, который атакует эритроциты в крови человека.

Согласно материалу, у некоторых пациентов симптомы могут отсутствовать месяцами, тогда как другие страдают от сильной потливости и болей в теле. В тяжелых случаях это приводит к анемии и нарушению сердечного ритма.

Эрлихиоз

По симптомам он очень похож на анаплазмоз: лихорадка и головная боль появляются уже через неделю-две после контакта с клещом. По мнению медиков, болезнь особенно опасна для детей, у которых часто появляется специфическая сыпь. Если вовремя не начать лечение, существует риск отказа органов или неконтролируемых кровотечений.

Пятнистая лихорадка Скалистых гор (RMSF)

По данным специалистов, это самая смертоносная болезнь в списке. Она способна вызывать необратимые повреждения сосудов, мозга и слуха. Помимо высокой температуры, характерным признаком является появление мелких красных точек на коже. В некоторых случаях осложнения настолько серьезны, что врачам приходится проводить ампутации конечностей.

Что делать, если укусила гадюка

Ранее УНИАН писал, что в Украине из ядовитых змей наиболее распространена гадюка, и она обычно не нападает первой, а кусает только при угрозе. Минздрав подчеркивает, что при укусе нужно как можно быстрее обратиться в больницу, так как там могут предоставить противоядие и необходимую помощь. Также советуют правильно действовать до приезда медиков: обездвижить человека, снять тесную одежду с места укуса и наложить легкую повязку. В то же время категорически запрещается высасывать яд, прижигать рану, накладывать жгут и употреблять алкоголь.

