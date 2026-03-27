Кардиологи назвали одну распространённую утреннюю привычку, которая ускоряет старение сердца

Важно наполнить утро делами, полезными для сердца.

Забота о сердце может улучшить качество жизни и способствовать долголетию. И дело не только в правильном питании, тренировках и соблюдении рекомендаций врача. Существует много повседневных привычек, которые поддерживают здоровье этого важного органа и которые ему вредят, пишет Parade.

Эксперты по вопросам здоровья сердца, с которыми пообщалось издание, рассказали об одной распространенной утренней привычке, которая может ускорять старение сердца. Речь идет о т. н. реактивности – немедленном чтении новостей и почты сразу после пробуждения.

"Начало дня в реактивном состоянии… запускает симпатическую нервную систему организма. Это повышает уровень кортизола и катехоламинов, что приводит к увеличению артериального давления и частоты сердечных сокращений. Со временем хронический стресс, вызванный кортизолом и катехоламинами, способствует гипертонии и воспалению сосудов, что увеличивает риск неврологических и сердечно-сосудистых событий", – пояснил доктор медицинских наук, интервенционный кардиолог Крейг Басман.

Вместо этого в начале каждого дня эксперты советуют заниматься спокойными действиями: медитацией, йогой, ведением дневника и т. д. Они могут уменьшить стресс и поддерживать стабильность сердечно-сосудистой системы. Доктор медицинских наук, интервенционный кардиолог Моханакришнан Сатьямурти рекомендует установить утренний распорядок, которого нужно придерживаться. Благодаря этому вы сможете избежать стресса и эмоциональной усталости.

"[Этот подход] сосредотачивает усилия на задачах высокой ценности, таких как богатый питательными веществами завтрак, [вместе с] физическими упражнениями или растяжкой. Все это способствует лучшей концентрации на остаток дня", – говорит он.

Первый час после пробуждения – решающий

Первый час после пробуждения может быть решающим для здоровья сердечно-сосудистой системы. По словам кардиоторакального хирурга Александры Харази, утро является одним из самых опасных периодов суток для сердца из-за повышения артериального давления, всплеска гормонов стресса и увеличения частоты сердечных сокращений.

"Это сочетание является одной из причин, почему сердечные приступы и инсульты чаще случаются утром. Если кто-то просыпается обезвоженным, в стрессе и сразу же нагружает свой организм кофеином или адреналином, это может усилить этот физиологический всплеск", – говорит Харази.

Поскольку с возрастом люди становятся более подверженными развитию сердечно-сосудистых проблем, то предостережение относительно утренних привычек особенно касается тех, кому больше 50 лет.

"Естественное утреннее повышение артериального давления и частоты сердечных сокращений может создавать дополнительную нагрузку на сердечно-сосудистую систему, которая, возможно, и без того уже нарушена, что делает влияние стрессовых утренних привычек более значительным. Вот почему сердечные приступы чаще случаются утром после пробуждения. У нас есть достоверные данные о том, что заболеваемость растет после пробуждения и достигает пика утром", – пояснил Басман.

Признаки, которые могут свидетельствовать о том, что утренние привычки вредят вашему сердцу

Басман назвал несколько признаков, которые могут означать, что что-то негативно влияет на ваше сердце, и стоит обратить внимание, в частности, на утренние привычки:

боль, сдавленность или дискомфорт в груди;

ощущение головокружения;

одышка при выполнении легкой физической активности;

сильная усталость, которая не проходит в течение дня;

учащенное или нерегулярное сердцебиение.

Если у вас есть какие-либо из этих симптомов, стоит обратиться к врачу.

Утренние привычки, которые могут улучшить здоровье сердца

Чтобы не наносить вред здоровью сердечно-сосудистой системы, нужно соблюдать ряд рекомендаций:

начинайте каждое утро с выпивания стакана воды, чтобы улучшить кровообращение и восстановить водный баланс;

15–20 минут выполняйте легкие движения, например, быструю ходьбу или растяжку, чтобы улучшить кровообращение и укрепить сердце;

проведите несколько минут медитации или глубоко дышите, чтобы снизить кровяное давление и уровень гормонов стресса;

съешьте полезный для сердца завтрак, богатый клетчаткой, например, овсянку с орехами и ягодами, чтобы контролировать уровень холестерина;

выйдите на улицу, чтобы получить немного натурального витамина D для регулирования циркадного ритма.

Оптимизация вашего утреннего распорядка – это небольшой, но весомый шаг, который может помочь улучшить общее состояние сердечно-сосудистой системы, заключает издание.

Ранее УНИАН писал, что лучше не есть на завтрак. По словам кардиологов, такая популярная еда, как сладкие хлопья, может закупорить сосуды. Эксперты объяснили, что этот продукт содержит очень много простых углеводов, которые повышают уровень сахара в крови и способствуют инсулинорезистентности. Это, в свою очередь, является одной из ведущих причин атеросклероза – закупорки артерий.

Вас также могут заинтересовать новости: