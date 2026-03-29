Что есть для здоровья сердца: диетолог назвала орех №1

Среди других, эти орехи особенно полезны для здоровья сердца.

Пекан является настоящей звездой в плане питания. Научные данные указывают на то, что польза пекана для здоровья значительна и особенно важна для кардиометаболического здоровья.

Диетолог и специалист по сердечно-сосудистым заболеваниям Лена Бил объяснила, почему этот питательный орех должен быть в рационе, пишет Marthastewart.

Пищевая ценность пекана

По данным Министерства сельского хозяйства США, одна порция пекана равна 28 граммам, или эквиваленту 19 половинок пекана, и содержит около 196 калорий, 20 граммов общего жира (в основном полезных мононенасыщенных жиров), 2,7 грамма клетчатки, 2,6 грамма белка и более 19 витаминов и минералов, включая цинк, магний, железо и антиоксиданты.

Польза пекана

В опубликованном в журнале Nutrients научном обзоре обобщены результаты более чем 20-летних исследований пекана, и установлено, что этот орех играет важную роль в здоровье сердечно-сосудистой системы.

"Пекан относится к семейству полезных для сердца орехов наряду с миндалем, грецкими орехами и фисташками", - отметила Бил.

Здоровье сердца

Регулярное потребление пекана в рамках здорового питания имеет множество кардиометаболических преимуществ, улучшая ключевые показатели, связанные со здоровьем сердца, особенно уровень липидов в крови (включая холестерин и триглицериды).

"Ежедневное употребление горсти пекана, особенно если он заменяет собой обычные закуски, снижает общий холестерин, "плохой" холестерин и триглицериды", - рассказала директор по маркетингу Американского совета по продвижению пекана Серена Шаффнер.

По словам Бил, порция в 28 грамм содержит ненасыщенные жиры, которые связаны с более здоровым уровнем холестерина.

Снижение окислительного стресса

Исследования показывают, что пекан улучшает антиоксидантную защиту. "Пекан богат полезными для сердца мононенасыщенными жирами и содержит один из самых высоких уровней антиоксидантов среди широко употребляемых орехов", - отметила Бил.

Пекан богат флавоноидами и полифенолами, которые поддерживают антиоксидантную активность и помогают снижать окисление липидов – процесс, связанный с окислительным стрессом.

Как доказали исследования, снижение окислительного стресса укрепляет здоровье сердца, предотвращая патологические структурные изменения в сердечной ткани и атеросклероз.

Метаболическое здоровье

В дополнение к растительным антиоксидантам, эти орехи содержат клетчатку, магний и калий, которые поддерживают здоровье кровеносных сосудов и помогают уменьшить воспаление. Эти питательные вещества работают в унисон, поддерживая кровообращение, баланс холестерина и общее здоровье сердечно-сосудистой системы.

По словам Шаффнер, калий и магний важны для здоровой регуляции артериального давления, а также поддерживают нормальный метаболизм глюкозы.

Контроль уровня сахара в крови

По словам Бил, орехи пекан, содержащие мало углеводов и богатые полезными жирами, клетчаткой и магнием, помогают замедлить пищеварение и поддерживать стабильный уровень сахара в крови, уменьшая резкие скачки.

В сочетании с высоким содержанием ненасыщенных жиров и клетчатки, растительный белок помогает снизить уровень холестерина и поддерживает контроль уровня сахара в крови, здоровье мышц и чувство сытости.

Контроль веса

"Орехи пекан влияют на чувство сытости и усиливают ощущение наполненности", - сказала Шаффнер.

Это чувство сытости особенно полезно для контроля веса. "Сочетание клетчатки, белка и полезных жиров замедляет пищеварение, что может помочь обуздать чувство голода и уменьшить бессмысленные перекусы", - добавила Бил.

Когнитивные функции

Пекан обладает нейропротекторными свойствами. Высокий уровень антиоксидантов и противовоспалительные свойства пекана могут способствовать улучшению здоровья мозга, памяти и исполнительных функций, благодаря высокому содержанию полифенолов и витамина Е, которые могут помочь противодействовать воспалению и окислительному стрессу.

Пищеварение

"Пекан содержит клетчатку и растительные стеролы, которые помогают снизить всасывание холестерина", - сказала Шаффнер. Растворимая и нерастворимая клетчатка в пекане улучшает здоровье сердца и чувство сытости, а также способствует пищеварению, поддерживая здоровье кишечника, хотя чрезмерное употребление может вызвать вздутие живота и газообразование.

Ранее специалисты рассказали, как лучше есть овсянку и назвали 6 самых полезных способов. Они отметили, что цельный или минимально обработанный овес, полезнее, чем сильно обработанная овсянная каша быстрого приготовления.

Также ранее врачи назвали 6 круп, которые стоит есть, чтобы улучшить здоровье кишечника. Включение в рацион этих злаков принесет огромную пользу и улучшит здоровье кишечника.

Вас также могут заинтересовать новости: