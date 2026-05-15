Украинка заболела ботулизмом после 'укола красоты'

В Полтавской области впервые зафиксирован случай иатрогенного ботулизма после инъекции ботулотоксина в частном косметологическом кабинете.

В Полтавской области зарегистрирован первый случай ятрогенного ботулизма – опасного осложнения, возникшего не из-за пищевого отравления, а после косметологической процедуры с использованием ботулотоксина. Об этом сообщает Полтавский областной центр контроля и профилактики заболеваний.

По данным специалистов, пациентка заболела после введения препарата на основе ботулинического токсина в одном из частных косметологических кабинетов.

Сейчас женщина находится в больнице под наблюдением врачей. Ее состояние оценивают как средней тяжести. Медики своевременно ввели противоботулинический анатоксин, что позволило стабилизировать ситуацию.

В регионе подчеркивают, что это первый случай именно такого типа ботулизма в области, связанного с косметологической процедурой. В то же время это уже второй случай ботулизма в 2026 году – ранее инфекцию зафиксировали после употребления вяленой рыбы.

Ботулотоксин является официально зарегистрированным лекарственным средством, однако его применение требует строгого соблюдения медицинских стандартов и профессионального подхода.

Симптомы, на которые следует обратить внимание

Медики напоминают, что ботулизм может проявляться рядом опасных симптомов, в частности:

нарушение зрения, "туман" или двоение в глазах;

сильная сухость во рту;

изменение или потеря голоса;

трудности с глотанием;

мышечная слабость и выраженная усталость;

головокружение.

Рекомендации врачей

Специалисты советуют тщательно выбирать косметологические услуги, обращаться только в учреждения с медицинской лицензией и проверять сертификацию препаратов.

В случае появления первых симптомов заболевания медики призывают немедленно обращаться за помощью.

Другие случаи – это стоит знать

Как сообщал УНИАН, в прошлом году в Запорожье выявили два случая ботулизма, один из них является необычным для Украины и еще никогда не фиксировался в этом регионе.

Первый человек заболел из-за употребления вяленого леща, а вот у второго диагностировали ятрогенный ботулизм. Он возникает в результате введения ботулотоксина при проведении косметологической манипуляции. Медики оказали обоим пациентам необходимую помощь и ввели противоботулическую сыворотку.

