Диетолог назвала 9 фруктов, в которых клетчатки гораздо больше, чем в яблоке

Большинство из этих фруктов вполне доступны и хорошо вписываются в ежедневный рацион.

Яблоки - хороший источник клетчатки (одно яблоко среднего размера содержит 4,8 грамма), которая поддерживает пищеварение, контроль веса и общее состояние здоровья.

Но некоторые фрукты содержат столько же, если не больше, клетчатки, сказала диетолог Сюзанна Фишер, пишет Verywellheal.

1. Маракуйя

В 1 стакане 24,5 грамма (г) клетчатки. Маракуйя также содержит витамины А и С, которые поддерживают здоровье глаз, кожи и иммунной системы, установили исследования.

2. Гуава

В 1 стакане фрукта 8,9 г клетчатки. В ней также больше витамина С, чем в апельсине, согласно исследованиям.

3. Малина

В 1 стакане малины содержится 8 г клетчатки. Как установили исследования, малина содержит даже больше клетчатки, чем яблоки или груши. Эта ягода богата антиоксидантами, витаминами и минералами.

4. Ежевика

В 1 стакане ягод содержится 7,6 г клетчатки. Ежевика вообще считается суперпродуктом благодаря высокому содержанию антиоксидантов, витаминов, минералов и клетчатки.

5. Дикая черника

На порцию размером в 1 стакан содержится 6,2 г клетчатки. Ягода содержит больше антиоксидантов и клетчатки, чем сорта, которые продают в магазинах.

Эта ягода также богата витаминами С и К, а также антиоксидантами, такими как флавоноиды.

6. Груши

Груша среднего размера содержит 5,5 г клетчатки. Груши содержат больше клетчатки, чем яблоки, и богаты витамином С.

При этом, диетологи рекомендуют не есть консервированные груши, поскольку их консервируют в сиропе, содержащем много сахара и углеводов.

7. Киви

На 1 стакан киви приходится 5,4 г клетчатки. Помимо этого, киви содержит витамин С. Это количество немного больше, чем в среднем яблоке, а два маленьких киви содержат вдвое больше клетчатки, чем апельсин.

Хотя в киви обычно едят только мякоть, эксперты отмечают, что употребление кожуры увеличивает потребление клетчатки на 50%.

8. Грейпфрут

На 1 грейпфрут припадает 5 г клетчатки. Один грейпфрут содержит клетчатку, необходимые минералы и витамины А и С. Более того, грейпфрут практически не содержит жира и является фруктом с высоким содержанием воды.

9. Авокадо

1/2 стакана авокадо содержит 5 г клетчатки. Хотя авокадо обычно не считается фруктом, это еще один продукт, богатый клетчаткой. Этот продукт также содержит мало углеводов и богат витамином Е и полезными для сердца жирами.

