Овсянка против манки: ученые рассказали, какая каша полезнее

Хотя овсянку и манную кашу часто едят одинаково, они изготавливаются из совершенно разных ингредиентов.

Овсянка и манная каша являются основными продуктами для завтрака во многих семьях. Но может возникнуть вопрос, какая из них более полезна для здоровья.

Хотя овсянку и манную кашу часто едят одинаково, они изготавливаются из совершенно разных ингредиентов, пишет Health. Отмечается, что Овес не содержит глютена, а его питательная ценность варьируется в зависимости от степени обработки. Однако, как говорится в исследовании, все овсяные продукты содержат цельное овсяное зерно и поэтому считаются на 100% цельнозерновыми.

Манная каша изготавливается из рафинированной пшеницы, называемой фариной. Фарина - это мелко измельченный пшеничный продукт, изготовленный из эндосперма пшеничного зерна, который в основном состоит из крахмала.

Видео дня

В отличие от овсянки, манная каша не считается цельнозерновой. Манная каша также содержит глютен, что делает ее непригодной для людей с непереносимостью глютена и целиакией.

Овсянка лучше для пищеварения и чувства сытости

Когда речь идет о здоровье кишечника и чувстве сытости, овсянка явно выигрывает. Как доказало исследование, одно из наиболее существенных различий между овсянкой и манной кашей заключается в клетчатке, которая имеет решающее значение для здоровья кишечника и помогает чувствовать себя сытым.

В 1/2 стакана (40 грамм) овсяных хлопьев содержится 4 грамма клетчатки, а в тако же порции манной каши всего 1,3 грамма. Овес богат растворимой клетчаткой, называемой бета-глюканом, которая ферментируется кишечными бактериями в толстой кишке. Этот процесс приводит к образованию короткоцепочечных жирных кислот, которые поддерживают общее здоровье кишечника, говорится в исследовании.

Исследования также показывают, что употребление овса может способствовать росту полезных бактерий, как у здоровых людей, так и у людей с некоторыми заболеваниями пищеварительной системы.

Овсянка лучше для уровня сахара в крови

Поскольку овес содержит значительно больше клетчатки, чем манка, он является лучшим вариантом для поддержания здорового уровня сахара в крови.

Клетчатка замедляет пищеварение, что приводит к более постепенному повышению уровня сахара в крови.

Овсянка грубого помола также имеет низкий гликемический индекс (ГИ), который измеряет, насколько быстро продукт повышает уровень сахара в крови. ГИ овсянки грубого помола составляет 53, что считается низким, в то время как ГИ манной каши может достигать 74, что считается высоким. Как и манная каша, овсянка быстрого приготовления имеет высокий ГИ – 75, что означает, что она будет оказывать большее влияние на уровень сахара в крови, чем овсянка грубого помола.

Кому больше подходит каждый вариант

Овсянка в целом является лучшим выбором для насыщения, здоровья кишечника и уровня сахара в крови.

Вот некоторые группы людей, которым может быть полезно употребление овса:

желающие увеличить ежедневное потребление клетчатки;

стремящиеся контролировать уровень холестерина;

люди с диабетом или преддиабетом;

желающие увеличить потребление цельнозерновых продуктов;

люди с целиакией и непереносимостью глютена.

Хотя овес обычно считается более питательным продуктом, манная каша также может быть частью сбалансированного питания. В отличие от овсяных хлопьев грубого помола, манная каша обычно обогащена железом и витаминами группы В, включая фолиевую кислоту, что может быть полезно для людей, которым необходимо увеличить потребление этих питательных веществ.

Другие новости о пользе овсянки

Ранее диетологи назвали крупу №1 для здоровья и долголетия. Они отметили, что єта крупа станет хорошим выбором, если вы хотите обеспечить себе крепкое здоровье на старости лет.

Диетологи рассказали, что это овсянка. Именно она богата клетчаткой, антиоксидантами и другими важными питательными веществами, которые комплексно улучшат здоровье.

Вас также могут заинтересовать новости: