7 вредных продуктов, которые на самом деле полезны для здоровья

Включение в рацион этих продуктов принесет только пользу.

Есть целый список продуктов, которые незаслуженно имеют плохую репутацию в сфере здравоохранения, хотя даже исследования доказали их полезность.

Как пишет Realsimple, диетологи развенчали мифы на счет таких "плохих" продуктов и посоветовали переосмыслить их значение.

1. Яйца

Считалось, что яйца содержат много жира и холестерина, что может негативно сказаться на здоровье сердца. "В яйцах содержится жир, но не в критическом количестве - и часть этого жира полезна. А холестерин в этом продукте не напрямую связан с уровнем холестерина в крови", - объяснила диетолог Александра Льюис.

При этом яйца богаты белком, витаминами и минералами.

2. Замороженные продукты

Фрукты и овощи подвергаются быстрой заморозке, когда они достигают пика зрелости и когда их питательная ценность максимальна. Это означает, что вы получите максимальную выгоду с точки зрения витаминов и минералов.

По словам Льюис, замороженные овощи в пакетах можно использовать для приготовления на пару в качестве гарнира, а замороженные ягоды для овсянки.

При этом специалисты советуют не солить овощи а приправлять травами и специями.

3. Кофе

Умеренное потребление кофе полезно для здоровья. По словам диетолога Джулианы Дьюснэп, кофе содержит несколько витаминов группы В и связан с более низким риском развития диабета 2 типа. Однако следует помнить, что для получения пользы от этого напитка, его следует пить без сахара и сливок.

4. Углеводы

Хлеб, крахмалистые овощи, овес и так далее часто считаются "нехорошими" из-за высокого содержания углеводов. "Однако органам, особенно мозгу, почкам и мышцам, необходимы углеводы для нормального функционирования", - объяснила Дьюснэп.

Помимо того, что организм сжигает энергию из углеводов более эффективно, чем из любого другого макронутриента, эти продукты содержат чрезвычайно важный питательный элемент - клетчатку,необходимую для регулирования пищеварения и обеспечения чувства сытости.

5. Глютен

Он не является злом - это белок, содержащийся в пшенице, ячмене и ржи. Использование цельнозерновых версий продуктов, содержащих эти злаки - невероятно полезное решение.

"Только люди с целиакией, аллергией на пшеницу или непереносимостью глютена испытывают негативное влияние на здоровье от употребления глютена", - акцентировала диетолог Рейчел Кейн.

Так что, если это не про вас, смело налегайте на богатые клетчаткой цельнозерновые макароны и хлеб.

6. Молочные продукты

В целом эти продукты довольно полезны. Они содержат много важных питательных веществ, таких как витамин D, магний и калий, а также являются хорошим источником белка.

Большинство диетологов сходятся во мнении, что при умеренном потреблении молочные продукты помогают худеть, наращивать мышечную массу и укреплять кости.

7. Консервированные фрукты и овощи

Диетологи отметили, что консервированные продукты могут стать удобным дополнением к рациону и полезнее многих других закусок, если вы избегаете продуктов, содержащих большое количество соли и сахара.

