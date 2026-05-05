В частности, в перечень включили препараты для лечения сердечно-сосудистых заболеваний.

Недавно премьер-министр Украины Юлия Свириденко анонсировала расширение программы "Доступні ліки"". Предполагалось, что обновление будет действовать с 1 июля 2026 года, но 4 мая перечень уже вступил в силу. Узнайте, какие препараты теперь можно будет получить по программе "Доступні ліки" – полный перечень на 2026 год.

Что входит в программу "Доступні ліки" – обновленный список

"Доступні ліки" – это специальная программа от МОЗ, по которой можно получить возмещение стоимости определенных препаратов. Это означает, что пациенты смогут приобрести лекарства по более низкой цене или вообще получить их бесплатно.

На официальном сайте МОЗ указано, что 4 мая вступил в силу обновленный список программы "Доступні ліки" – перечень теперь пополнился оригинальными инновационными препаратами для людей, страдающих сердечно-сосудистыми заболеваниями, диабетом 2 типа и различными легочными заболеваниями. В частности, в перечень также были добавлены лекарства, которые можно принимать в профилактических целях для снижения риска возникновения инсультов и тромбозов.

В программу "Доступні ліки 2026" теперь входят "Ксарелто", "Феникс", "Прадакса", "Эликвис", "Форксига", "Джардинс" и 19 торговых наименований препаратов, в основе которых лежит аторвастатин.

Сумма возмещения может быть различной в зависимости от лекарственного средства:

Эликвис (апиксабан) 5 мг №60 – 578,09 грн

Прадакса (дабигатран этексилат) 150 мг №60 – 718,29 грн

Форксига (дапаглифлозин) 10 мг №30 – 834,61 грн

Джардинс (эмпаглифлозин) 10 мг №30 - 848,53 грн

Ксарелто (ривароксабан) 15 мг №14 - 252,16 грн

Ксарелто (ривароксабан) 15 мг №42 - 755,34 грн

Ксарелто (ривароксабан) 20 мг №28 - 509,61 грн

Ксарелто (ривароксабан) 20 мг №100 - 1630,94 грн

Этот список стоит иметь под рукой, чтобы знать, какую сумму можно вычесть из цены в аптеке. Все суммы, указанные в перечне, – это размер возмещения, то есть именно столько государство заплатит вместо вас. Например, если Ксарелто (ривароксабан) 20 мг №28 стоит 900 гривен, а государство возмещает, согласно перечню, 509,61 гривен, то пациент заплатит лишь 390,39 гривен за упаковку препарата. Если же вы захотите приобрести "Феникс", то его стоимость государство покроет полностью, и ничего в аптеке платить не придется.

Что касается других лекарственных средств, на сайте Минздрава предупреждают, что окончательная сумма, которую должен будет заплатить пациент, будет зависеть от розничной стоимости лекарств в конкретной аптеке.

ВАЖНО: "Джардинс" и "Форксига" – это препараты, которые врачи иногда назначают пациентам с сердечно-сосудистыми заболеваниями, но по программе "Доступні ліки" стоимость этих двух средств будет возмещена государством, только если они были назначены для лечения сахарного диабета 2 типа.

Программа "Доступні ліки" – где и как получить препараты

Для того чтобы принять участие в программе, необходимо обратиться к своему врачу и получить электронный рецепт и нужные препараты. Затем обратиться в аптеку, которая заключила договор с НСЗУ, и получить таблетки бесплатно или по сниженной цене. Полный перечень препаратов, входящих в программу "Доступні ліки" по состоянию на 30 апреля 2026 года, приведен в документе НСЗУ.

Важно, что пациенты не привязаны к конкретному городу – например, если рецепт человек получил в Днепре, то лекарства он может забрать в любом другом городе Украины. Узнать, где находится ближайшая аптека, подписавшая договор с НСЗУ, можно, позвонив в контакт-центр НСЗУ по номеру 16-77, на официальном сайте или через чат-бота "Спитай Гриця".

