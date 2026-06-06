Овсянка против хлопьев: ученые объяснили, что полезнее для завтрака при диабете

Главная польза овсянки связана с высоким содержанием растворимой клетчатки, при этом с хлопьями все немного запутанно.

Овсянка считается одним из лучших вариантов завтрака для поддержания стабильного уровня сахара в крови. В то же время некоторые виды хлопьев также могут быть полезны, если их правильно выбрать.

Диетологи отметили, что главная польза овсянки связана с высоким содержанием растворимой клетчатки, пишет Verywellhealth. Благодаря этому овсянка переваривается медленнее, а глюкоза поступает в кровь постепенно. Такой эффект помогает избежать резких скачков сахара и способствует улучшению чувствительности организма к инсулину, доказали исследования.

Кроме того, исследования выяснили, что регулярное употребление овсянки положительно влияет на показатели глюкозы натощак и общее состояние обмена веществ.

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Однако диетологи посоветовали внимательно выбирать вид овсянки. Наиболее полезными считаются цельнозерновая и овсянка грубого помола. В то же время овсянка быстрого приготовления содержит добавленный сахар и ароматизаторы, что, скорее всего, негативно скжется на уровне сахара в крови.

Вредно ли есть хлопья на завтрак

Что касается хлопьев, то многие из них содержат большое количество рафинированных углеводов и сахара. Из-за высокого гликемического индекса такие завтраки способны вызывать резкие скачки глюкозы, а затем усиливать чувство голода в течение дня, установили исследования.

При этом диетологи подчеркнули, что не все хлопья одинаково вредны. Цельнозерновые варианты без добавленного сахара могут оказывать на уровень сахара в крови влияние, сопоставимое с овсянкой. Особенно полезными считаются хлопья на основе цельного зерна или пшеничных отрубей.

Специалисты также объяснили, почему важно контролировать уровень сахара именно во время первого приема пищи. По данным исследований, продукты, вызывающие резкий рост глюкозы утром, могут влиять на реакцию организма на углеводы во время последующих приемов пищи. Этот феномен известен как "эффект второго приема пищи".

Кроме того, после резкого повышения сахара происходит его быстрое снижение, что провоцирует чувство голода и может привести к перееданию в течение дня.

Как завтракать при диабете

Для поддержания стабильного уровня сахара специалисты рекомендовали делать завтрак сбалансированным и сочетать углеводы с белками, полезными жирами и клетчаткой.

В качестве удачных вариантов они называют яйца с овощами и сыром, творог с фруктами, натуральный греческий йогурт с орехами, тост с арахисовой пастой и фруктами, авокадо на цельнозерновом хлебе, а также ветчину с яйцами и овощами.

Другие новости о питании при диабете

Ранее диетологи назвали один сезонный овощ, который нужно есть для нормального уровня сахара в крови. Особую роль в этом продукте играет пребиотическая клетчатка, которая замедляет всасывание глюкозы в кровь.

Также ученые объяснили, что полезнее чечевица или нут. Сравнительный анализ этих продуктов может вас удивить.

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