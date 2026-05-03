Что лучше для здоровья - чечевица или нут: ученые дали окончательный ответ

Чечевица и нут - это популярные источники белка и клетчатки. Оба продукта обладают схожей пищевой ценностью и подходят для сбалансированного питания.
Однако, если цель - получить максимум белка и клетчатки, небольшое преимущество все же на стороне чечевицы, пишет Health.
Где больше клетчатки
- чечевица - 15,6 г на 1 чашку (198 г в готовом виде);
- нут - 12,5 г на 1 чашку (164 г в готовом виде).
Если сравнивать по весу, разница минимальна: в 100 г нута - 7,6 г клетчатки, а в чечевице - 7,9 г. При этом, как выявили исследования, зеленая чечевица обычно богаче клетчаткой, чем красная.
Клетчатка играет ключевую роль для здоровья: она поддерживает нормальную работу кишечника, способствует росту полезных бактерий, помогает контролировать уровень сахара в крови и снижает риск сердечно-сосудистых заболеваний и диабета 2 типа. Она также замедляет пищеварение, способствуя длительному чувству сытости, выяснили исследования.
Где больше белка
- чечевица - 17,9 г на чашку;
- нут - 14,5 г на чашку.
Однако, по данным исследований, при сравнении 100 г продуктов разница почти исчезает: 9,02 г белка в чечевице против 8,86 г в нуте.
Оба продукта помогают покрывать суточную потребность в белке. При этом ни нут, ни чечевица не являются "полноценными" белками - им не хватает некоторых аминокислот.
Дополнительная польза для здоровья
Чечевица и нут содержат важные витамины и минералы:
- железо: до 37% суточной нормы в чечевице и 26% - в нуте;
- магний: 17% (чечевица) и 19% (нут);
- цинк: около 23% в обоих продуктах;
- холин: 12–13%, поддерживает работу мозга и нервной системы.
Оба продукта также относительно низкокалорийны: около 230 ккал в чашке чечевицы и 269 ккал – в нуте.
Кроме того, благодаря низкому гликемическому индексу они подходят людям с диабетом или тем, кто контролирует уровень сахара в крови.
Диетологи советуют не выбирать между нутом и чечевицей, а чередовать их, чтобы получать больше разнообразных питательных веществ.
