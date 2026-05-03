Что лучше для здоровья - чечевица или нут: ученые дали окончательный ответ

Сравнительный анализ этих продуктов может вас удивить.

Чечевица и нут - это популярные источники белка и клетчатки. Оба продукта обладают схожей пищевой ценностью и подходят для сбалансированного питания.

Однако, если цель - получить максимум белка и клетчатки, небольшое преимущество все же на стороне чечевицы, пишет Health.

Где больше клетчатки

чечевица - 15,6 г на 1 чашку (198 г в готовом виде);

нут - 12,5 г на 1 чашку (164 г в готовом виде).

Если сравнивать по весу, разница минимальна: в 100 г нута - 7,6 г клетчатки, а в чечевице - 7,9 г. При этом, как выявили исследования, зеленая чечевица обычно богаче клетчаткой, чем красная.

Клетчатка играет ключевую роль для здоровья: она поддерживает нормальную работу кишечника, способствует росту полезных бактерий, помогает контролировать уровень сахара в крови и снижает риск сердечно-сосудистых заболеваний и диабета 2 типа. Она также замедляет пищеварение, способствуя длительному чувству сытости, выяснили исследования.

Где больше белка

чечевица - 17,9 г на чашку;

нут - 14,5 г на чашку.

Однако, по данным исследований, при сравнении 100 г продуктов разница почти исчезает: 9,02 г белка в чечевице против 8,86 г в нуте.

Оба продукта помогают покрывать суточную потребность в белке. При этом ни нут, ни чечевица не являются "полноценными" белками - им не хватает некоторых аминокислот.

Дополнительная польза для здоровья

Чечевица и нут содержат важные витамины и минералы:

железо : до 37% суточной нормы в чечевице и 26% - в нуте;

: до 37% суточной нормы в чечевице и 26% - в нуте; магний : 17% (чечевица) и 19% (нут);

: 17% (чечевица) и 19% (нут); цинк : около 23% в обоих продуктах;

: около 23% в обоих продуктах; холин: 12–13%, поддерживает работу мозга и нервной системы.

Оба продукта также относительно низкокалорийны: около 230 ккал в чашке чечевицы и 269 ккал – в нуте.

Кроме того, благодаря низкому гликемическому индексу они подходят людям с диабетом или тем, кто контролирует уровень сахара в крови.

Диетологи советуют не выбирать между нутом и чечевицей, а чередовать их, чтобы получать больше разнообразных питательных веществ.

