Выбор макарон может повлиять не только на вкус блюда, но и на его пользу.

Многие люди думают, что единственное, чем отличаются макароны, – это их форма. Но стоит лишь присмотреться к составу этих изделий, как становится ясно, что выбор пасты может не меньше влиять и на здоровье.

Ранее мы писали, чем полезны цельнозерновые крупы, а о том, чем отличаются твердые сорта макарон от обычных и какой вариант лучше подходит для повседневного питания, рассказали эксперты портала Mirror.

Чем отличаются коричневые макароны от белых - какие полезнее

Главное различие между белыми и коричневыми макаронами заключается в способе обработки зерна. Белые производят из очищенной пшеничной муки, в которой остается только внутренняя часть зерна. Тогда как для коричневых используют зерно целиком – вместе с оболочкой и зародышем, где содержится большая часть клетчатки, витаминов и минералов.

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Из-за более мягкого вкуса и нежной текстуры многие предпочитают именно белые макароны. Однако по содержанию полезных веществ коричневые (цельнозерновые) заметно выигрывают.

Так, например, по данным из портала FatSecret, порция вареных белых спагетти весом 140 г содержит около 220 ккал, тогда как аналогичная порция цельнозерновых – примерно 174 ккал.

Кроме того, согласно исследованию из журнала Appetite, цельнозерновые макароны почти на 50% богаче клетчаткой, так что одна их порция обеспечивает примерно треть суточной нормы пищевых волокон для взрослого человека.

Еще такая порция содержит больше железа, витаминов группы B, марганца, селена и меди. Но именно благодаря высокому содержанию клетчатки такая паста особенно полезна для пищеварительной системы, а также дольше сохраняет чувство сытости и помогает избежать резких скачков уровня сахара в крови.

Какой вид макарон самый полезный - чем еще они отличаются

Далее, эксперты отметили, что хотя основным источником калорий во всех макаронных изделиях являются углеводы, скорость их усвоения также во многом зависит от содержания клетчатки. А поскольку в белой пасте после очистки зерна ее остается значительно меньше, ее углеводы перевариваются быстрее и вызывают более резкое повышение уровня сахара в крови.

При этом, согласно исследованию из Национальной библиотеки медицины США, частое употребление большого количества очищенных углеводов связано с повышенным риском развития сердечно-сосудистых заболеваний, инсульта и сахарного диабета 2-го типа. Поэтому людям, которые предпочитают вкус именно белых макарон, эксперты рекомендуют выбирать их в "свежем" виде.

Чем свежая паста отличается от сухой

Свежую пасту обычно готовят из пшеничной муки, воды и яиц. После замеса тесто раскатывают и нарезают, а готовый продукт хранится всего один-два дня в холодильнике.

Сухую пасту делают из твердых сортов пшеницы, условно говоря - из манки. Но после формирования изделия полностью высушивают, благодаря чему срок хранения значительно увеличивается.

В итоге, если выбирать по пользе для здоровья, цельнозерновые макароны – более удачный вариант. Они содержат больше клетчатки, витаминов и минералов, дольше насыщают и меньше влияют на уровень сахара в крови. Впрочем, белые макароны тоже, конечно, могут быть частью здорового рациона, особенно если выбирать свежие варианты и есть их умеренными порциями.

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