Ученые 55 лет изучали людей, проживших более 100 лет: нашли ли секрет долголетия

Ученые теперь смогли ответить на вопрос, существует ли ген долголетия.

Многолетнее исследование долгожителей показало, что универсального рецепта жизни до 100 лет не существует, но есть ряд факторов, которые чаще всего объединяют людей с исключительно долгой продолжительностью жизни.

Группа исследователей под руководством фармаколога Шаймы Ибрагим из Американского университета в Каире проанализировала 124 исследования, опубликованные за последние 55 лет и посвященные долгожителям и супердолгожителям, пишет Sciencealert.

Ученые пришли к выводу, что никакой "волшебной формулы" долголетия не существует. Зато жизнь до 100 лет и более является результатом сочетания многих факторов – генетики, образа жизни, состояния здоровья, социального окружения и даже определенной доли везения.

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Авторы исследования отметили, что у людей, достигающих такого почтенного возраста, нет какого-то одного секрета. Скорее, они на протяжении жизни накапливают небольшие преимущества, которые со временем положительно влияют на здоровье.

Для анализа исследователи отобрали работы, посвященные людям в возрасте от 105 лет, а также супердолгожителям, прожившим 110 лет и более. Они изучили как биологические факторы, так и особенности образа жизни.

В частности, биологические исследования показали, что у долгожителей часто наблюдается более эффективное восстановление ДНК, более здоровые митохондрии, лучший контроль воспалительных процессов и особенности обмена веществ, которые могут защищать организм от возрастных заболеваний.

Существует ли ген долголетия

При этом ученые подчеркнули, что единого "гена долголетия" не существует. По их словам, продолжительность жизни определяется сочетанием большого количества генетических вариантов, каждый из которых в отдельности оказывает незначительное влияние, но вместе они могут существенно увеличить шансы прожить дольше.

Что ели и чем занимались долгожители

Не менее важными оказались и привычки. Чаще всего долгожители придерживались преимущественно растительной диеты, регулярно двигались благодаря повседневной физической активности – прогулкам, работе в саду или домашним делам, не курили и поддерживали крепкие социальные и семейные связи.

Чем ещё отличались долгожители

Кроме того, среди людей, проживших более века, часто встречались психологическая устойчивость, оптимизм и низкий уровень тревожности.

Интересным выводом стало и то, что многие долгожители не полностью избегали болезней. Однако во многих случаях серьезные возрастные заболевания развивались значительно позже, чем в среднем. Это явление исследователи называют "сжатием заболеваемости". В то же время были и люди, которые болели десятилетиями, но все равно достигали очень почтенного возраста.

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Общий вывод остается неизменным: регулярная физическая активность, сбалансированное питание, отказ от курения и поддержание крепких социальных связей остаются лучшими привычками для тех, кто стремится прожить долгую и здоровую жизнь.

Другие новости о долголетии

Ранее УНИАН писал, что ученые назвали одну ежедневную привычку, которая поможет прожить дольше. Эта привычка не усложнит вашу жизнь и прекрасно впишется в повседневный распорядок.

Также 100-летняя женщина назвала 3 простых привычки, которые помогли ей прожить так долго. Долгожительница убеждена, что секрет заключается вовсе не в сложных диетах или дорогих процедурах.

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