Что пить на ночь для нормального уровня сахара в крови: диетолог назвала напиток №1

Этот напиток содержит природные соединения, которые помогают организму эффективнее регулировать уровень глюкозы.

Лучшим напитком после ужина для поддержания нормального уровня сахара в крови может стать несладкий зеленый чай без кофеина.

По словам диетологов, он содержит природные соединения, которые помогают организму эффективнее регулировать уровень глюкозы, не влияя при этом на качество сна, пишет Eatingwell. Эксперты отметили, что контроль уровня сахара продолжается и после приема пищи, поэтому огромное значение имеет то, что человек пьет перед сном.

Чем полезен зеленый чай

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По словам диетолога Уитни Стюарт, исследования с участием более 700 человек показали, что регулярное употребление зеленого чая связано со снижением уровня сахара в крови натощак.

Специалисты объяснили такой эффект высоким содержанием катехинов – растительных антиоксидантов. Предполагается, что они способствуют более эффективному использованию глюкозы организмом.

Кроме того, исследования показали, что зеленый чай повышает чувствительность к инсулину, что позволяет организму использовать меньше этого гормона для поддержания нормального уровня сахара в крови.

Еще одним преимуществом специалисты называют способность катехинов замедлять расщепление углеводов в пищеварительной системе. Благодаря этому глюкоза поступает в кровь постепенно, что помогает избежать резких скачков сахара после еды.

Что еще советуют специалисты

Диетологи подчеркивают, что один напиток не способен решить проблему. Для поддержания стабильного уровня сахара, согласно исследованиям, лучше соблюдать комплексный подход:

после ужина прогуливаться 10–15 минут;

отдавать предпочтение овощам, нежирному белку, полезным жирам и продуктам, богатым клетчаткой;

не есть за два часа до сна;

уделять внимание качественному сну и снижению уровня стресса.

Эксперты отметили, что именно сочетание сбалансированного питания, физической активности и здоровых привычек оказывает наибольшее влияние на контроль уровня сахара в крови.

Другие новости о контроле уровня сахара в крови

Ранее диетологи назвали 5 продуктов, которыми нужно ужинать при сахарном диабете. Они отмечали, что вечерний рацион должен включать продукты, богатые клетчаткой, белком и полезными жирами.

Также диетологи назвали несколько сортов хлеба, которые можно есть при сахарном диабете. Людям с диабетом полностью отказываться от этого продукта не стоит, утверждают специалисты.

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