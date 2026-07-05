Назван продукт, который помогает контролировать сахар в крови без строгих диет

Этот продукт весьма доступен и ученые рекомендуют его есть ежедневно.

Ежедневное употребление одного авокадо положительно сказывается на контроле уровня сахара в крови.

Новое исследование, в котором участвовали 1008 взрослых с ожирением, показало, что всего за 6 месяцев такой привычки гликемическая нагрузка рациона заметно снизилась, пишет Eatingwell.

Во время исследования добровольцев поделили на 2 группы. Первая ежедневно съедала один авокадо, сохраняя при этом привычный рацион и уровень физической активности. Участникам второй группы разрешалось есть не более двух авокадо в месяц.

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Через шесть месяцев исследование показало, что у людей, которые ели авокадо ежедневно, гликемическая нагрузка рациона снизилась в среднем на 13,7 пункта по сравнению с контрольной группой.

По данным исследований, гликемическая нагрузка - это показатель, который отражает, насколько продукты питания способны повышать уровень глюкозы в крови. Чем она ниже, тем более плавно организм реагирует на употребление углеводов.

Почему авокадо оказался полезным

Авторы исследования отметили, что участники, ежедневно употреблявшие авокадо, начали получать больше клетчатки и полезных ненасыщенных жиров, одновременно сократив потребление животного белка и долю калорий из углеводов.

По словам ученых, именно такое сочетание изменений могло способствовать улучшению показателей.

Согласно исследованиям, один плод содержит около 14 граммов клетчатки, которая замедляет переваривание углеводов и помогает избежать резких скачков сахара после приема пищи.

Нужно ли есть авокадо каждый день

Авторы исследования считают, что авокадо может стать полезной частью сбалансированного питания благодаря высокому содержанию клетчатки, мононенасыщенных жиров, калия, витаминов и других питательных веществ.

При этом специалисты напомнили, что один крупный плод содержит около 320 килокалорий, поэтому его лучше использовать вместо других источников жиров, а не просто добавлять к привычному рациону.

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