Назван фрукт, содержащий больше клетчатки, чем банан: почему его стоит есть с кожурой

Кроме того, этот фрукт ценен благодаря высокому содержанию калия.

Бананы – одни из самых популярных в мире фруктов: они хорошо насыщают организм и богаты калием, который поддерживает работу сердца. Однако не все знают, что в наших садах растет фрукт, который не только не уступает бананам по полезности, но в некоторых аспектах даже превосходит их. Речь идет о груше. Об этом пишет Planeta.pl.

Отмечается, что груша низкокалорийна, содержит много клетчатки, а также снабжает организм ценными витаминами и минералами. Кроме того, груши поддерживают здоровье сердца, укрепляют иммунитет, улучшают концентрацию внимания и помогают снижать уровень "плохого" холестерина. Издание перечислило ключевые преимущества груш для организма человека.

Как говорится в статье, во-первых, эти фрукты содержат много пищевых волокон, а значит, они полезны для кишечника, поддерживают его здоровую микрофлору. Одна средняя груша может обеспечить организм примерно 5–6 граммами клетчатки.

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Второе преимущество груш – польза для сердца. В издании подчеркнули, что благодаря высокому содержанию калия эти плоды помогают поддерживать нормальное артериальное давление. Регулярное их употребление также может способствовать снижению уровня "плохого" холестерина.

В-третьих, груши укрепляют иммунитет, ведь содержат витамин С и антиоксиданты, которые поддерживают работу иммунной системы и защищают клетки организма от повреждений.

Четвертое преимущество груш – они помогают стабилизировать уровень сахара в крови. Ведь, несмотря на сладкий вкус, груши имеют относительно низкий гликемический индекс. Большое количество клетчатки способствует тому, что сахар из них усваивается медленнее.

Пятым пунктом в списке преимуществ является поддержание здорового веса. Груши содержат мало калорий и много воды, но в то же время хорошо насыщают благодаря клетчатке. Именно поэтому они являются отличным выбором для людей, стремящихся похудеть.

Шестое преимущество – груши положительно влияют на состояние кожи. Витамин С и антиоксиданты помогают поддерживать здоровье кожи. Чтобы получить максимальную пользу, специалисты советуют есть груши вместе с кожурой.

Седьмое преимущество – груши являются богатым источником витаминов и минералов, в частности витаминов С, К, группы В, а также йода и калия.

Почему груши могут быть полезнее бананов

Как отмечается в издании, груши могут быть полезнее бананов прежде всего потому, что содержат больше пищевых волокон. Клетчатка улучшает пищеварение и помогает дольше сохранять чувство сытости. Благодаря этому груши могут более эффективно поддерживать здоровье кишечника и помогать контролировать массу тела.

"Кроме того, у них более низкий гликемический индекс, чем у бананов. Это означает, что после их употребления уровень сахара в крови повышается медленнее", – говорится в статье.

Еще одно преимущество груш по сравнению с бананами – более низкая калорийность. Издание сообщило, что в 100 граммах груши содержится меньше калорий, чем в таком же количестве банана, поэтому этот фрукт станет хорошим выбором для людей, которые следят за своим питанием и весом.

Кому следует быть осторожным с грушами

В издании предупредили, что люди с чувствительным пищеварительным трактом после употребления груш могут испытывать вздутие живота, чрезмерное газообразование или диарею. Это связано с тем, что фрукт содержит ферментированные сахара – фруктозу и сорбитол.

Людям с сахарным диабетом также следует контролировать количество съеденных груш, особенно очень спелых плодов. Осторожность необходима и людям с аллергией на фрукты.

Ранее УНИАН писал о том, что забытый фрукт помогает поддерживать уровень сахара в крови на более стабильном уровне. Речь шла о сливе, которая богата витаминами и антиоксидантами, а также, согласно исследованиям, может играть роль в регулировании уровня сахара в крови и поддержании здоровья сосудов.

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