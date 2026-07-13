Ученые назвали сочетание, которое улучшает память и снижает риск развития деменции

Клиническое испытание проводилось в 12 странах Латинской Америки и охватило более 1 000 добровольцев.

Регулярные физические упражнения в сочетании с диетой, полезной для мозга, способны улучшить память и когнитивные функции у пожилых людей, у которых повышен риск развития деменции. Как пишет The Independent, к такому выводу пришла международная группа специалистов, результаты масштабного исследования опубликованы в The Lancet.

Сообщается, что клиническое испытание проводилось в 12 странах Латинской Америки и охватило более 1 000 добровольцев в возрасте от 60 до 77 лет. Все участники относились к группе повышенного риска развития деменции в связи с возрастом или наличием факторов риска, таких как высокое артериальное давление, повышенный уровень холестерина или курение.

Половину участников включили в специальную двухлетнюю программу, которая предусматривала комплекс мер по поддержанию здоровья мозга. Люди четыре раза в неделю занимались физическими упражнениями под наблюдением специалистов. Кроме того, они получали индивидуальные рекомендации по питанию, основу которого составляли продукты, положительно влияющие на работу мозга.

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В рацион входили листовые зеленые овощи, цельнозерновые продукты, ягоды, рыба, орехи и бобовые.

В то же время исследователи адаптировали программу к местным традициям. Например, среди физических нагрузок были занятия сальсой, а рекомендуемые продукты подбирали так, чтобы они были доступны по цене и легко продавались в регионах проживания участников.

Кроме того, добровольцы регулярно собирались в небольших группах для общения, проходили компьютерные тренировки для развития когнитивных навыков и систематически контролировали артериальное давление, вес и уровень сахара в крови.

Участники контрольной группы получали лишь общие рекомендации по здоровому образу жизни и в течение двух лет посетили четыре информационные встречи продолжительностью по одному часу.

Как отмечается, анализ результатов показал, что участники, выполнявшие структурированную программу, продемонстрировали лучшие показатели памяти, когнитивных функций, скорости обработки информации и исполнительных функций мозга по сравнению с контрольной группой.

По мнению авторов исследования, результаты свидетельствуют о том, что стандартизированные немедикаментозные программы профилактики могут успешно применяться в разных странах и культурных средах, обеспечивая измеримое улучшение когнитивного здоровья пожилых людей.

По оценкам Alzheimer's Society, в настоящее время в Великобритании деменцией страдает около одного миллиона человек. Ожидается, что к 2040 году это число вырастет до 1,4 миллиона.

Секреты долголетия

Напомним, актер Дик Ван Дайк, которому в прошлом году исполнилось 100 лет, поделился одним из главных секретов своего долголетия. Он никогда не просыпается в плохом настроении, а это, по данным ученых, действительно продлевает жизнь.

В частности, многочисленные научные работы доказывают, что позитивный настрой и оптимизм продлевают жизнь. Одно из исследований, начатое ещё в 1930-х годах, показало: женщины, которые в молодости чаще проявляли позитив, в среднем жили на 10 лет дольше, чем пессимистки.

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