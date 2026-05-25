Чем ужинать для нормального уровня сахара в крови: диетологи назвали 5 продуктов

Вечерний рацион должен включать продукты, богатые клетчаткой, белком и полезными жирами.

Диетологи назвали продукты, которые лучше всего употреблять вечером для поддержания стабильного уровня сахара в крови.

По словам специалистов, правильный выбор ужина после 17:00 помогает избежать резких скачков глюкозы, чувства голода ночью и проблем с обменом веществ, пишет Eatingwell. Эксперты объяснили, что вечерний рацион должен включать продукты, богатые клетчаткой, белком и полезными жирами. Именно такое сочетание помогает замедлить усвоение углеводов и поддерживать стабильный уровень сахара в крови.

Первое место в списке заняли некрахмалистые овощи – листовая зелень, спаржа, брокколи и другие овощи с низким содержанием углеводов. Диетологи посоветовали заполнять ими как минимум половину тарелки во время ужина. Благодаря высокому содержанию клетчатки такие продукты помогают дольше сохранять чувство сытости и предотвращают резкие скачки сахара.

Также специалисты рекомендовали включать в вечерний рацион жирную рыбу – лосось, форель или тунец. Эти продукты богаты белком и омега-3 жирными кислотами, которые помогают улучшать чувствительность к инсулину и поддерживать здоровье сердца, выяснили исследования.

Еще одним полезным продуктом эксперты назвали авокадо. Оно содержит клетчатку, антиоксиданты и полезные жиры, которые способствуют более медленному перевариванию пищи и равномерному высвобождению сахара в кровь. Исследования показали, что регулярное употребление авокадо улучшает контроль уровня глюкозы.

В список также попали орехи. По словам диетологов, сочетание белка, клетчатки и полезных жиров делает их идеальным перекусом вечером или перед сном. Кроме того, многие орехи содержат магний, который играет важную роль в регулировании уровня сахара в крови, установили исследования.

Замыкает рейтинг оливковое масло первого холодного отжима. Эксперты отметили, что оно богато антиоксидантами и полезными жирами, которые помогают замедлить переваривание углеводов и поддерживают чувствительность к инсулину.

Диетологи также посоветовали не отказываться полностью от углеводов вечером, а выбирать цельнозерновые продукты и контролировать размер порций. Кроме того, положительно на уровень сахара в крови влияет даже короткая прогулка после ужина – всего 10 минут ходьбы могут улучшить показатели глюкозы.

