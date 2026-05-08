Какой завтрак лучше всего подходит для кишечника: гастроэнтерологи дали совет

Идеальный завтрак для кишечника должен содержать клетчатку, белок, полезные жиры, антиоксиданты и живые бактериальные культуры.

Начало дня с правильного завтрака может творить чудеса для кишечника. Гастроэнтеролог Викас Танея рассказал на страницах журнала Prevention, что в пищеварительном тракте обитают триллионы полезных бактерий, и то, что мы едим, особенно утром, имеет огромное значение для поддержания их в хорошем состоянии, пишет ABC Zdrowie.

Эксперты отмечают, что лучший завтрак для кишечника должен содержать клетчатку, белок, полезные жиры, антиоксиданты и живые бактериальные культуры.

По мнению гастроэнтерологов, очень хорошим выбором является чашка греческого йогурта с фруктами и орехами.

Видео дня

Объясняется, что греческий йогурт является источником пробиотиков, которые способствуют разнообразию микробиома. Он также содержит белок, благодаря чему блюдо дольше насыщает и помогает избежать резкого спада энергии.

Гастроэнтеролог Руча Шах отмечает, что несколько ложек йогурта могут быть простым способом поддержать кишечник без использования дорогих добавок.

Вторым важным ингредиентом являются орехи. Они содержат клетчатку, полифенолы и ненасыщенные жирные кислоты. Клетчатка становится питательной основой для полезных бактерий в толстом кишечнике, а при ее расщеплении образуются короткоцепочечные жирные кислоты, которые укрепляют кишечный барьер и помогают уменьшить воспаление.

Третьим элементом являются фрукты. Особенно рекомендуются ягоды, бананы, яблоки и киви. Они содержат клетчатку и растительные соединения, которые способствуют развитию полезных бактерий. Доктор Эндрю Г. Мур отмечает, что киви является одним из наиболее исследованных фруктов с точки зрения влияния на пищеварение и может способствовать регулярному стулу.

Другие советы для здоровья кишечника

Ранее УНИАН сообщал, что диетологи рассказали, какая капуста принесет наибольшую пользу кишечнику.

Также мы писали, что эксперты по питанию поделились, какие соки стоит пить для здоровья кишечника и сердца.

Вас также могут заинтересовать новости: