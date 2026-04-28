Всего три продукта могут обеспечить здоровый кишечник и почки, - исследование

Новое исследование доказывает, что микробиота кишечника становится ключевой областью современной медицины.

Долгое время почки и кишечник рассматривались как две отдельные системы. Сегодня все чаще их рассматривают в связке. Эта концепция говорит, что состояние кишечной микробиоты может влиять на функцию почек – и наоборот. Нарушения в составе кишечной микрофлоры (дисбиоз) связаны с хроническим воспалением, окислительным стрессом и выработкой токсинов, которые истощают организм, пишет Rynek Zdrowia.

В исследовании, опубликованном в журнале Frontiers in Nutrition, ученые проанализировали данные более чем 6500 взрослых участников Национальной программы обследования здоровья и питания США (NHANES). Они изучали, связано ли потребление пробиотиков, пребиотиков и йогурта с частотой возникновения хронической болезни почек.

Результаты показали, что у людей, употреблявших эти продукты, вероятность развития хронической болезни почек была ниже. Более того, эта взаимосвязь сохранялась даже после учета таких факторов, как возраст, образ жизни и сопутствующие заболевания.

Видео дня

Авторы исследования проанализировали три группы товаров:

пробиотики (живые бактериальные культуры);

(живые бактериальные культуры); пребиотики (питательные вещества для полезных бактерий);

(питательные вещества для полезных бактерий); йогурт – как их природный источник.

Было установлено, что их потребление связано с более низким риском заболеваний почек.

В группе людей, употреблявших эти продукты, вероятность развития хронической болезни почек была значительно ниже – примерно на 23% по результатам статистического анализа. Более того, у людей старше 55 лет этот эффект был еще сильнее, достигая примерно 32%.

Но это еще не все. Исследователи также отметили, что употребление этих продуктов связано с более низким риском прогрессирования заболевания, особенно в группах умеренного и очень высокого риска.

"На практике это означает, что диета, поддерживающая микробиоту, может не только снизить риск заболеваний, но и потенциально замедлить прогрессирование болезни", - считают авторы.

Что употреблять для здоровья почек

Хотя в исследовании анализировались пробиотики, пребиотики и йогурт, на практике оно охватывает более широкую группу продуктов, поддерживающих микробиоту кишечника. Йогурт – лишь наиболее часто употребляемый и хорошо известный источник, но не единственный.

Продукты, богатые пробиотиками, включают в основном ферментированные молочные и растительные продукты, такие как кефир, натуральный йогурт и маринованные продукты (например, квашеная капуста, маринованные огурцы). Они содержат живые бактериальные культуры, способные поддерживать баланс кишечной микробиоты.

Пребиотики, с другой стороны, – это пищевые ингредиенты, которые обеспечивают "пищу" для полезных бактерий. Они содержатся в овощах (чеснок, лук, лук-порей), фруктах (например, бананах), а также в цельнозерновых продуктах и ​​продуктах, богатых клетчаткой. Регулярное их употребление способствует росту бактерий, вырабатывающих полезные метаболиты.

Механизм защиты почек

Наблюдаемый эффект обусловлен несколькими биологическими механизмами. Пробиотики и пребиотики влияют на состав кишечной микробиоты, поддерживая рост "полезных" бактерий и ограничивая рост тех, которые продуцируют токсичные метаболиты.

В результате может снизится выработка так называемых уремических токсинов, которые создают нагрузку на почки. Дополнительные факторы:

ограничение воспаления;

улучшение герметичности кишечного барьера;

регуляция иммунного ответа.

Кроме того, другие исследования показывают, что употребление йогурта и пробиотиков связано с более низким уровнем маркеров воспаления, таких как С-реактивный белок. Это важно, поскольку хроническое воспаление является ключевым фактором в развитии заболеваний почек.

Но при этом подчеркивается, что исследование носит наблюдательный характер. Это означает, что оно показывает взаимосвязь, но не доказывает прямую причинно-следственную связь. Также неясно, в каких именно количествах и как долго следует употреблять такие продукты для достижения защитного эффекта. В анализе, например, не учитывались точные дозы или продолжительность приема добавок.

