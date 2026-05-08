Случаи заражения хантавирусом зафиксированы в Украине и могут привести к летальному исходу.

На круизном лайнере в Атлантическом океане произошла вспышка хантавируса – вирусного заболевания, передающегося от крыс и способного поражать легкие и почки. Вирус распространяется среди пассажиров корабля, также зафиксированы летальные случаи. Многие люди опасаются возникновения хантавирусной пандемии, как это случилось с коронавирусом.

Мы собрали самые важные факты, которые нужно знать о хантавирусе – что это за заболевание, какими путями передается, как лечится и каковы его основные симптомы.

Что такое хантавирусная инфекция

Как объясняет Минздрав Украины, хантавирус - это не одна конкретная болезнь, а группа инфекций с различными штаммами и симптомами. Заболевание не является новым, а известно ученым уже много лет. Его зафиксировали во многих странах мира, в том числе обнаружен хантавирус в Украине. Но в целом болезнь считается довольно редкой.

Хантавирус - как передается

Хантавирусами болеют крысы, мыши и другие грызуны, и именно от них инфекция передается человеку. Заболеть можно, если посетить место, где побывало зараженное животное. Вирус проникает в организм через вдыхание, кожу, пищу, воду. Также человек может заболеть, если зараженными руками потрет глаза или нос. Таким образом, повышенный риск заражения имеют люди, которые часто контактируют с грызунами – уборщики, работники канализации, военные и т. д.

У пассажиров круизного лайнера зафиксирован андский штамм. Ученые допускают, что именно этот хантавирус от человека к человеку передаваться может, но эта информация требует дальнейшей проверки. На данный момент считается, что такой путь передачи является редким и нетипичным.

Чтобы уберечься от болезни, Минздрав советует по возможности не трогать мышей и крыс, не посещать места их обитания и не ночевать под открытым небом. В помещениях, где видели грызунов, следует провести дезинфекцию и пользоваться маской, чтобы не вдыхать пыль. Еду и воду, не находящуюся в холодильнике, нужно хранить в непроницаемых для мышей герметичных контейнерах.

Как проявляется хантавирус у человека – основные симптомы

После заражения начинается инкубационный период, который может длиться 1–4 недели. Далее у зараженного человека появляются первые признаки. Проявления зависят от того, как долго длится хантавирус - симптомы сначала напоминают грипп. Человек испытывает боль в мышцах, животе и пояснице, лихорадку, тошноту, головокружение. Иногда болезнь может протекать бессимптомно.

Однако Минздрав предупреждает, что хантавирус может вызывать осложнения, которые значительно повышают его летальность. У больных может возникнуть геморрагическая лихорадка с почечным синдромом, при которой появляется кровь из носа, кожные высыпания, пониженное давление, а в тяжелых случаях – почечная недостаточность.

Второе возможное осложнение – хантавирусный легочный синдром. Сначала он проявляется кашлем, высокой температурой и затрудненным дыханием. Впоследствии возможны очень опасные симптомы: отек легких и скопление в них жидкости, что без лечения может привести к смерти пациента.

Как справиться с хантавирусом – лечение и выявление

Специфического лечения именно при хантавирусе не существует – больному лишь облегчают симптомы. При обнаружении признаков инфекции нужно как можно быстрее обратиться к семейному врачу. Выявить болезнь можно с помощью специальных тестов, но вакцины пока не существует.

Особое лечение могут назначать при тяжелом течении. Если появилась почечная недостаточность, пациенту может понадобиться гемодиализ, при осложнении на легкие – искусственная вентиляция.

Какова смертность от хантавируса и долгосрочные последствия

Как сообщает Deutsche Welle, нет единого ответа на вопрос, насколько опасен хантавирус - смертность может колебаться от 1–15% до 40–50%. Показатель зависит от штамма, индивидуального состояния организма человека и наличия осложнений. Если у пациента развивается почечная недостаточность, то летальность может составить 15%, а при почечном синдроме умирает около половины больных. По данным ВОЗ, в Северной и Южной Америке смертность от этого вируса значительно выше, чем в Европе и Азии.

Ученые предполагают, что даже после полного выздоровления хантавирус может вызывать долгосрочные последствиядля здоровья. В будущем такие пациенты могут с большей вероятностью заболеть сердечно-сосудистыми заболеваниями или раком крови.

