Хотя тыквенные и подсолнечные семечки во многом похожи, между ними можно выделить более полезный вариант.

Подсолнечные и тыквенные семечки еще с советских времен известны как дешевый и вкусный перекус. Причем есть их не только приятно, но и вполне полезно – они богаты клетчаткой, белком, магнием и другими полезными веществами. Но даже между ними есть заметная разница, поэтому давайте рассмотрим, какая польза от тыквенных семечек, какая - от подсолнечных и в каких количествах их можно употреблять.

В чём польза тыквенных семечек и чем они лучше подсолнечных

По словам экспертов из Verywell Health, польза семечек хорошо доказана: они содержат много питательных веществ, необходимых организму: они богаты клетчаткой, растительным белком, полезными жирами и магнием. При этом тыквенные семечки можно есть как очищенными, так и вместе с оболочкой, а подсолнечные – только очищенными.

Главное отличие между ними связано с содержанием клетчатки. По данным Министерства сельского хозяйства США, больше всего ее в цельных тыквенных семечках с оболочкой – около 5 граммов на 28 граммов продукта. В очищенных тыквенных семечках клетчатки значительно меньше – примерно 1,8 грамма, а у очищенных подсолнечных семечек показатель составляет около 3 граммов (то есть, все равно больше подсолнечных).

Таким образом, если ваша цель – увеличить потребление клетчатки, польза тыквенных семечек в этом неоспорима.

Клетчатка важна для нормального пищеварения, помогает избежать запоров и поддерживает здоровую микрофлору кишечника. Кроме того, она способствует более длительному чувству сытости, что, в свою очередь, помогает контролировать аппетит и массу тела.

Наконец, согласно исследованию из Института цифровых публикаций (MDPI), достаточное количество клетчатки может положительно влиять на уровень сахара и холестерина в крови.

В чем еще польза семечек подсолнуха и тыквы

Если говорить о белке и магнии, то, по официальным показателям Службы сельхозисследований, здесь также лидируют тыквенные семечки. Особенно много этих веществ содержится в очищенных ядрах.

Белок необходим организму для восстановления тканей, поддержания мышечной массы и восстановления после физических нагрузок. Магний, в свою очередь, участвует в работе нервной системы, помогает поддерживать нормальный сердечный ритм, здоровье костей и стабильный уровень сахара в крови.

Можно ли есть семечки подсолнуха каждый день

Семечки подсолнечника следует есть понемногу – примерно 30–50 г в сутки, поскольку они очень калорийные и при переедании могут привести к набору веса и тяжести в желудке. Причем лучше выбирать несоленые и без масла, а при проблемах с желудком их и вовсе стоит ограничить.

Что касается того, можно ли есть семечки тыквы каждый день, ситуация в целом похожая: их калорийность не намного ниже, поэтому и порции остаются примерно такими же.

Включить семечки в ежедневное меню довольно просто: ими можно посыпать кашу, йогурт или салат, добавлять их в супы, выпечку или "лузгать" просто так - но обязательно следить за мерой.

При этом специалисты советуют увеличивать количество клетчатки постепенно. Если резко добавить в рацион слишком много семечек и других богатых клетчаткой продуктов, это может вызвать вздутие и дискомфорт в кишечнике.

