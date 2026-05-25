5 лучших консервированных продуктов с высоким содержанием белка

Диетологи назвали лучшие консервированные продукты с высоким содержанием белка, которые помогут поддерживать форму без лишних затрат.
По словам специалистов, некоторые недорогие консервы могут стать отличной альтернативой дорогим протеиновым батончикам и спортивному питанию, пишет Eatingwell. Эксперты отметили, что консервированные продукты удобны тем, что не требуют приготовления и позволяют быстро восполнить потребность организма в белке.
Первое место в списке заняли сардины. По данным исследований, в одной банке содержится почти 23 грамма белка. Кроме того, эта рыба богата омега-3 жирными кислотами, которые поддерживают здоровье сердца и мозга.
Еще одним полезным продуктом специалисты назвали консервированную форель. Одна порция может содержать около 15 граммов белка, выяснили исследования. Форель также богата полезными жирами и помогает разнообразить рацион.
Для тех, кто хочет получить максимум белка, эксперты рекомендовали консервированную курицу. Как выяснили исследования, в 140-граммовой банке содержится около 32 граммов белка. При этом продукт уже готов к употреблению, что экономит время на приготовлении пищи.
В список также вошел консервированный чили с фасолью. Диетологи объяснили, что такое блюдо сочетает белок, клетчатку и углеводы, благодаря чему надолго сохраняет чувство сытости. Однако при покупке специалисты посоветовали обращать внимание на содержание соли.
Замыкает рейтинг консервированный тунец – один из самых популярных и доступных источников белка. В одной банке содержится более 20 граммов белка, а также полезные омега-3 жирные кислоты.
По словам экспертов, такие продукты могут стать простым способом увеличить количество белка в рационе без заметных затрат и сложного приготовления блюд.
