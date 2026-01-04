Что лечит чай из гибискуса: названы все преимущества этого напитка для здоровья

Для большинства взрослых безопасно выпивать до 700 мл чая из гибискуса в день в течение до 6 недель.

Употребление чая из гибискуса поддерживает здоровье сердца и помогает контролировать вес. Это низкокалорийный напиток, богатый антиоксидантами.

1. Повышает уровень антиоксидантов

Чай из гибискуса является богатым источником витамин С, каротиноидами и антоцианами, которые нейтрализуют свободные радикалы, защищая от окислительного стресса, который вызывает повреждение клеток и воспаление. И то, и другое способствует преждевременному старению и заболеваниям. Употребление чая из гибискуса может снизить риск сердечно-сосудистых заболеваний, пишет Health.

Видео дня

2. Снижает кровяное давление

Было доказано, что чай из гибискуса снижает кровяное давление. В обзоре 2022 года было установлено, что снижение артериального давления при употреблении гибискуса практически такое же, как и при применении лекарственных препаратов.

3. Улучшает уровень холестерина

Было доказано, что чай из гибискуса действует более эффективно, чем другие чаи, в снижении уровня холестерина. Он может значительно снизить уровень "плохого" холестерина, а это в свою очередь положительно влияет на здоровье сердца. Высокий уровень "плохого" холестерина является фактором риска сердечно-сосудистых заболеваний.

4. Снижает воспаление в организме

Исследование 2019 года показало, что у мужчин, которые пили по 250 миллилитров напитка с экстрактом гибискуса, наблюдалось снижение уровня показателя воспаления в организме - С-реактивного белка. Чай из гибискуса также может защищать от воспаления нервных клеток.

5. Способствует контролю веса

Чай из гибискуса не содержит калорий. Отсутствие сахара в чае из гибискуса делает напиток более сытным. А употребление несладких напитков с нулевой калорийностью может помочь вам поддерживать здоровый вес.

6. Улучшает здоровье печени

Экстракт гибискуса снижает накопление жира в печени, а антиоксиданты антоцианы защищают печень от окислительного стресса.

Исследование на животных 2022 года также показало, что экстракт гибискуса в некоторых случаях защищает от заболеваний печени лучше, чем симвастатин.

7. Снижает рост вредных бактерий

Гибискус может естественным образом лечить бактериальные инфекции. В частности, исследование 2019 года показало, что гибискус предотвращает и лечит рост кишечных бактерий, вызывающих диарею. Ученые предположили, что он может действовать так же эффективно, как антибиотики.

8. Помогает стабилизировать уровень сахара в крови

Полифенолы и органические кислоты в чае из гибискуса могут улучшить чувствительность к инсулину. Инсулин – это гормон, который перемещает глюкозу (сахар) из крови в клетки.

Чай из гибискуса может значительно снизить высокий уровень сахара в крови у взрослых. Несладкий чай из гибискуса может быть идеальным напитком для людей с преддиабетом или диабетом.

Кому нельзя пить чай из каркаде:

дети младше 12 лет;

люди, принимающие лекарства от гипертонии;

беременные и кормящие женщины;

люди, которым коро предстоит операция.

Для большинства взрослых безопасно выпивать до 700 мл чая из гибискуса в день в течение до 6 недель.

Хотя это и редкость, у некоторых людей могут наблюдаться легкие побочные эффекты, такие как расстройство желудка, вздутие живота и запор.

Как правильно заваривать чай каркаде

Чай из гибискуса доступен в нескольких формах, включая чайные пакетики и рассыпной чай. К тому же чай из гибискуса не содержит кофеина, поэтому вы можете наслаждаться им в любое время дня.

Наслаждайтесь им в горячем или холодном виде утром за завтраком или вечером перед сном. Заваривайте чай в воде 7 минут или дольше для более насыщенного вкуса, или меньше, чтобы он не был крепким. Подсластите его медом.

Другие новости о пользе чаев

Ранее диетолог назвала чай №1 для здоровья желудка. Этот чай смело можно пить от одной до трех чашек в день.

В частности, специалист рекомендовала чай с перечной мятой, который особенно полезен для пищеварения. Отмечается, что хотя употребление достаточного количества клетчатки и жидкости необходимо для хорошего пищеварения, иногда организму может потребоваться что-то дополнительное, и здесь на помощь приходит чай с перечной мятой.

Вас також можуть зацікавити новини: