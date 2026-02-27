И кофе, и чай имеют свои плюсы и минусы.

Лишь недавно мы разобрались, кофе снижает или повышает давление, но на этом интерес людей к нему не заканчивается. Его постоянно сравнивают с главным конкурентом по напиткам - чаем. Оба вида питья имеют миллионы поклонников и немало полезных для здоровья свойств.

Споры о том, что полезнее - чай или кофе, существуют столько же, сколько и сами напитки. Диетологи наконец поставили точку в этом вопросе. Они объяснили, что именно стоит пить людям, которые беспокоятся о своем здоровье.

Что лучше пить - чай или кофе

О преимуществах и недостатках напитков рассказало издание о здоровье Prevention. Сравнение двух видов питья провели эксперты в диетологии Саманта Петерсон и Эми Дэвис.

Как объясняют диетологи, оба вещества повышают энергию и улучшают концентрацию внимания, но их общее влияние на организм совершенно разное. Также оба напитка содержат кофеин. В чашке кофе объемом 240 мл его примерно 96 мг, в черном чае - 48 мг, в зеленом - 29 мг. Кофе без кофеина и травяные чаи совсем его не имеют.

Для начала разберем пользу кофе. Эксперты отмечают высокое содержание в нем полифенолов, которые улучшают когнитивные способности, снижают риск развития диабета 2 типа и защищают печень. Благодаря им организм медленнее стареет и лучше борется с воспалениями. Любители кофе более внимательны, трудоспособны и даже предположительно дольше живут.

Тем не менее есть такие возможные побочные эффекты кофе, как повышение нервозности и тревожности, изжога, нарушение пищеварения, вред для сердца. Как говорит Петерсон, они чаще всего проявляются у людей, которые пьют кофейный напиток не для поддержания бодрости, а для борьбы с усталостью.

Теперь перейдем к достоинствам чая. Он богат катехинами и флавонидами, полезными для мозга и замедляющими старение организма. В вопросе того, что лучше - чай или кофе - для здоровья сердечно-сосудистой системы, первый точно выигрывает. Чайный напиток также бодрит человека, но более мягко, поскольку аминокислоты в его составе смягчают действие кофеина. Поэтому его воздействие на нервную систему и пищеварение не так выражено, как от кофе. Особенно хороши для сна и иммунитета травяные чаи.

Однако идеальных продуктов не бывает - есть и недостатки чая. Танины в его составе ухудшают усвоение железа из еды, что важно учитывать при его дефиците. Также крепкий чай не стоит пить на ночь, поскольку он может нарушить сон. А если вы любите травяные напитки, то учитывайте их взаимодействие с лекарствами - некоторые таблетки с ними не совместимы.

Также диетологи рассказали о пользе двух видов питья для похудения. Они дают прилив энергии, нужную для тренировок. Кофе временно снижает аппетит, а чай ускоряет метаболизм. Оба они не содержат калорий и разрешаются на диете. Однако это относится лишь к чистым напиткам без добавок. С точки зрения похудения не столь важно, что полезнее - кофе или чай, если вы будете добавлять в них сахар и сливки. Тогда их калорийность резко вырастет.

Итак, если вы хотите пить чай или кофе - что полезнее, зависит от ваших потребностей и способа жизни. Если вам нужен сильный заряд энергии и ускоренное мышление, то выбирайте кофейные напитки. А чай хорош для тех, кто чувствителен к кофеину и хочет укрепить сердце.

