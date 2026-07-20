Что есть для улучшения памяти: ученые назвали 10 продуктов

Большинстко этих продуктов весьма доступны и их легко включить в ежедневный рацион.

Питание играет ключевую роль в поддержании здоровья мозга и сохранении памяти. Некоторые продукты способны снижать воспаление, защищать клетки и поддерживать когнитивные функции, а значит, помогают сохранить ясность ума с возрастом.

Диетологи рассказали, какие продукты стоит включать в рацион тем, кто хочет улучшить память и снизить риск возрастных нарушений работы мозга, пишет Realsimple.

Брокколи. Этот овощ богат антиоксидантами, клетчаткой и витамином К. По данным исследований, витамин К питает белки, участвующие в формировании памяти стов. А антиоксиданты помогают защищать клетки мозга, уменьшают воспаление и поддерживают процессы формирования памяти.

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Черника. Ягода считается одним из лучших продуктов для мозга благодаря высокому содержанию антиоксидантов. Кроме того, черника содержит клетчатку, которая поддерживает здоровье кишечника, тесно связанного с работой мозга.

Тыквенные семечки. Они содержат цинк, магний, медь и железо – микроэлементы, необходимые для передачи нервных импульсов, а также для процессов обучения и запоминания.

Жирная рыба. Лосось, сардины и тунец богаты омега-3 жирными кислотами, которые участвуют в построении нервных клеток, поддерживают здоровье сосудов и помогают мозгу получать достаточное количество кислорода и питательных веществ.

Семена чиа. Этот продукт является источником растительных омега-3 жирных кислот, которые способствуют нормальной работе мозга, уменьшают воспаление и поддерживают связь между нервными клетками.

Грецкие орехи. Благодаря высокому содержанию омега-3 они помогают поддерживать когнитивные функции и здоровье сердечно-сосудистой системы, что положительно влияет на кровоснабжение мозга.

Малина. Ягоды содержат флавоноиды и клетчатку, которые защищают клетки мозга от окислительного стресса и поддерживают работу кишечника, влияющего на когнитивные процессы.

Яйца. Они богаты витаминами группы В и холином – веществом, необходимым для выработки нейромедиаторов, отвечающих за память, обучение и настроение.

Более того, исследования установили, что употребление яиц снижает риск болезни Альцгеймера.

Темный шоколад. Диетологи рекомендуют выбирать шоколад с содержанием какао не менее 70%. Он богат флавоноидами, которые улучшают кровообращение в мозге, укрепляют связи между нейронами и могут способствовать сохранению памяти.

Темно-зеленые листовые овощи. Шпинат, капуста кале и мангольд содержат витамин К, фолиевую кислоту, лютеин и бета-каротин. Эти вещества помогают защищать клетки мозга и поддерживают когнитивные функции, выяснили ученые.

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Ранее эксперты назвали 7 трав, которые помогут повысить уровень магния без добавок. Хотя основными источниками этого минерала считаются орехи, семена и зеленые листовые овощи, некоторые травы также помогут увеличить его потребление.

Также были названы 7 продуктов, в которых кальция намного больше, чем в молоке. При выборе овощей важно учитывать не только количество кальция в составе, но и то, насколько хорошо он усваивается.

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