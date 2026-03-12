Это жиросжигатель №1: ученые рассказали, какие фрукты помогут похудеть

Эти фрукты помогают худеть, особенно в самых проблемных местах, а затем котролировать вес.

Цитрусовые, которые часто не едят люди на диетах из-за содержания сахара, на самом деле могут способствовать снижению веса.

Как показало исследование, содержащиеся в них растительные соединения ускоряют сжигание жира, пишет Rynekzdrowia. Дело в том, что фрукты иногда запрещают или ограничивают в диетах, потому, что они содержат сахар, в первую очередь фруктозы. Однако оказывается, что цитрусовые могут помочь в похудении.

Группа японских ученых из Национального института пищевых исследований обнаружила, что флавоноиды, содержащиеся в цитрусовых, могут значительно ускорить метаболизм жирных кислот.

Исследование японских ученых

Исследование показало, что прием смеси отдельных цитрусовых соединений может способствовать снижению веса. У тех, кто принимал эту смесь, наблюдалось значительно большее уменьшение жировой ткани в так называемых проблемных зонах по сравнению с контрольной группой. Участники исследования потеряли до 263% больше жира в области живота и на 266% больше жира в области бедер, чем те, кто не принимал эту добавку.

Цитрусовые помогают похудеть

Цитрусовые могут стать поддержкой в ​​борьбе с лишним весом, поскольку содержат множество ингредиентов, которые положительно влияют на метаболизм и контроль веса. Они богаты витамином С, клетчаткой и растительными соединениями, такими как флавоноиды, которые могут способствовать сжиганию жира и регулировать метаболические процессы. Клетчатка, содержащаяся в цитрусовых, способствует повышению чувства сытости, облегчая ограничение потребления калорий.

Нарингин, гесперидин и неогесперидин - это флавоноидные соединения в цитрусовых, которые обладают биологическим действием, которое может быть важным для контроля веса.

"Любители цитрусовых будут рады узнать, что биоактивные вещества, борющиеся с жиром, содержатся в апельсинах, мандаринах, грейпфрутах, лимонах и лаймах", - прокомментировал доктор Уильям Ли из Гарварда.

Ли объяснил, что соединения цитрусовых действуют не только за счет расщепления существующего жира в организме, но и за счет предотвращения его образования. "Они отключают генетические переключатели, контролирующие объем и ответственные за создание большего количества жировых клеток", - рассказал он.

Польза цитрусовых для здоровья

Цитрусовые также могут оказывать благотворное воздействие на организм, уменьшая окислительный стресс, воспаление и отеки, которые со временем могут привести к различным заболеваниям и ускорить процесс старения.

