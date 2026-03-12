После 40 лет нужно провериться: офтальмолог назвал опасное заболевание

3% людей в мире страдают от этой болезни.

Людям старше 40 лет нужно обращаться к врачам для проверки внутриглазного давления, повышение которого может привести к глаукоме. Об этом в эфире "Киев 24" рассказал Алексей Путиенко, заведующий кафедрой офтальмологии взрослых и детского возраста.

По его словам, украинцы часто обращаются к офтальмологам с жалобами на ухудшение зрения. Среди наиболее частых обращений - помутнение в стекловидном теле, плавающие полоски и изменения, которые человек замечает, когда смотрит на источник света.

"Если вы чувствуете какие-то изменения такого типа, что-то плавает перед глазами, особенно, если у вас есть какие-то вспышки или какие-то другие симптомы, то нужно вовремя обращаться к врачу", - подчеркнул Путиенко.

Глаукома

Говоря о глаукоме, которая является очень тяжелым заболеванием глаза и может привести к необратимой слепоте, он подчеркнул, что "всем людям старше 40 лет действительно нужно обращаться к врачам".

"Для того, чтобы проверять глазное давление и быть уверенным, что у вас нет каких-либо признаков или симптомов повышения внутриглазного давления, которое может привести к такому тяжелому заболеванию, как глаукома", - отметил врач.

Зона риска

Путиенко рассказал, что 3% людей в мире страдают от этого заболевания. Чаще оно развивается в возрасте после 70 лет, но после 40 лет риск развития этого заболевания увеличивается.

Симптомы

На вопрос о том, как понять, что у вас проблема с глазами, эксперт отметил, что это могут быть разные симптомы.

Но если говорить о глаукоме, то когда вы смотрите на источник света и видите радужные круги вокруг него, то это уже симптом и нужно обращаться к специалисту, чтобы проверить свое внутриглазное давление.

"И проверить, нет ли у вас уже начальной глаукомы, которая со временем может развиваться. Она развивается достаточно медленно. Это месяцы, даже меньше. Особенно, если у вас есть наследственность", - рассказал Путиенко.

Он подчеркнул, что это заболевание всегда развивается на обоих глазах, но если вовремя обратить внимание и предотвратить его развитие, то можно сохранить зрение.

Советы от экспертов

