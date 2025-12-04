Лимонная вода придает напитку вкус, который может побудить пить больше воды, что приводит к ряду преимуществ для здоровья. Среди них - поддержание водного баланса, предотвращение образования камней в почках и, в некоторых случаях, похудение.
1. Помогает поддерживать водный баланс
Эксперты рекомендуют воду с лимоном в качестве здоровой альтернативы сладким напиткам.
Достаточное потребление воды необходимо для правильного функционирования организма. В частности, вода помогает растворять питательные вещества, переносимые кровью, и выводить шлаки из организма.
2. Содержит витамин С
Добавление лимона в воду может помочь обеспечить рекомендуемое потребление витамина С, который необходим для множества функций организма, включая:
- выведение свободных радикалов;
- выработку коллагена;
- усвоение железа из пищи;
- поддержание иммунной системы.
3. Может помочь предотвратить образование камней в почках
Добавление лимона (и других цитрусовых) в воду может помочь предотвратить или лечить некоторые виды камней в почках.
Достаточное потребление воды и регулярное мочеиспускание также являются основой профилактики и лечения камней в почках.
4. Улучшает пищеварение
Исследования показывают, что лимонная вода может способствовать улучшению пищеварения. Лимоны содержат цитрусовые флаваноны – растительные соединения, которые помогают уменьшить воспаление и улучшить работу желудочно-кишечного тракта. Лимонная кислота может увеличить количество пищеварительных соков, расщепляющих пищу в желудке.
5. Снижает вес
Вода может вызывать чувство сытости и способствовать снижению потребления калорий, что может привести к снижению веса.
Вода может способствовать снижению веса, когда:
- увеличивается общее ежедневное потребление воды;
- вода заменяет другие высококалорийные напитки;
- вы пьете воду перед едой.
Однако, как указало издание, хотя употребление большего количества воды может улучшить здоровье и способствовать снижению веса, употребление только лимонной воды вряд ли приведет к снижению веса.
Другие новости о здоровье
Ранее диетолог Кэти Дрейкфорд рассказывала, что всегда держит под рукой консервированные бобовые, такие как фасоль, горох, нут и чечевица.
Она объясняла, что эти продукты одни из самых универсальных и богатых питательными веществами, к тому же они идеально подходят для быстрого приготовления ужина.