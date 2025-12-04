Помимо прочего, эксперты рекомендуют воду с лимоном в качестве здоровой альтернативы сладким напиткам.

Лимонная вода придает напитку вкус, который может побудить пить больше воды, что приводит к ряду преимуществ для здоровья. Среди них - поддержание водного баланса, предотвращение образования камней в почках и, в некоторых случаях, похудение.

1. Помогает поддерживать водный баланс

Эксперты рекомендуют воду с лимоном в качестве здоровой альтернативы сладким напиткам.

Достаточное потребление воды необходимо для правильного функционирования организма. В частности, вода помогает растворять питательные вещества, переносимые кровью, и выводить шлаки из организма.

2. Содержит витамин С

Добавление лимона в воду может помочь обеспечить рекомендуемое потребление витамина С, который необходим для множества функций организма, включая:

выведение свободных радикалов;

выработку коллагена;

усвоение железа из пищи;

поддержание иммунной системы.

3. Может помочь предотвратить образование камней в почках

Добавление лимона (и других цитрусовых) в воду может помочь предотвратить или лечить некоторые виды камней в почках.

Достаточное потребление воды и регулярное мочеиспускание также являются основой профилактики и лечения камней в почках.

4. Улучшает пищеварение

Исследования показывают, что лимонная вода может способствовать улучшению пищеварения. Лимоны содержат цитрусовые флаваноны – растительные соединения, которые помогают уменьшить воспаление и улучшить работу желудочно-кишечного тракта. Лимонная кислота может увеличить количество пищеварительных соков, расщепляющих пищу в желудке.

5. Снижает вес

Вода может вызывать чувство сытости и способствовать снижению потребления калорий, что может привести к снижению веса.

Вода может способствовать снижению веса, когда:

увеличивается общее ежедневное потребление воды;

вода заменяет другие высококалорийные напитки;

вы пьете воду перед едой.

Однако, как указало издание, хотя употребление большего количества воды может улучшить здоровье и способствовать снижению веса, употребление только лимонной воды вряд ли приведет к снижению веса.

