Что есть для здоровья кишечника: гастроэнтеролог назвала 5 самых полезных фруктов

Фрукты - один из важных источников клетчатки, необходимой кишечнику.

Для здоровья кишечника в рационе должно быть достаточно клетчатки. Самый простой способ получить ее – есть фрукты, пишет EatingWell.

Гастроэнтеролог, доктор медицинских наук Венди ЛеБретт раскрыла, что именно она рекомендует своим пациентам.

"Существует широкий выбор продуктов, содержащих клетчатку. Я думаю, что фрукты, пожалуй, один из самых простых способов получить клетчатку. Большинство людей любят есть фрукты, поэтому [начните] с добавления одной-двух порций фруктов в день", - отметила она.

Вот пять фруктов, которые ЛеБретт включила в свой рацион и рекомендует другим.

1. Яблоко

Отмечается, что среднее яблоко содержит около четырех граммов клетчатки, а содержание воды в нем способствует общему пищеварению и гидратации.

"Благодаря содержанию пребиотиков, яблоки могут помочь питать здоровые кишечные бактерии, что положительно влияет на кишечный микробиом. Наслаждайтесь фруктами в полезных для кишечника салатах на обед с высоким содержанием клетчатки", - говорится в статье.

2. Авокадо

Авокадо тоже прекрасно подходит для здоровья кишечника. По данным Министерства сельского хозяйства США, один плод содержит от 9 до 10 граммов клетчатки, поэтому если вы съедите утром тост с половинкой авокадо, вы обеспечите свой организм клетчаткой, которая будет поддерживать ваш организм в движении. Чтобы увеличить количество белка, а значит, лучше насытиться, можно к завтраку добавить яйцо.

3. Ягоды

По словам доктора медицинских наук Вилла Булсевича, малина и черника помогут поддерживать здоровье кишечника. Но содержание клетчатки в них - это только одно из преимуществ. Ягоды также богаты антиоксидантами – полифенолами. Они могут уменьшить воспаление в организме. Для более полноценного приема пищи их можно сочетать с белковым блюдом, например сыром.

4. Киви

ЛеБретт рассказала, что исследование 2023 года, опубликованное в Американском журнале гастроэнтерологии, показало, что употребление киви так же эффективно, как и пищевые добавки с клетчаткой. Согласно его данным, употребление двух киви в день может облегчить запоры и уменьшить боль в животе.

"Киви также является отличным источником витамина С и калия, которые могут поддерживать здоровое кровяное давление. А еще они богаты ферментом актинидином, который, как и клетчатка, способствует пищеварению", - отметило издание.

5. Груша

Средняя груша содержит шесть граммов клетчатки, говорится в статье. Она прекрасно увлажняет организм, насыщает его калием. Эти фрукты имеют низкий гликемический индекс, поэтому более безопасны для тех, кто контролирует уровень сахара в крови.

Ранее УНИАН писал о полезном для кишечника соке. Речь шла о вишневом, потому что, согласно исследованиям, он помогает снизить маркеры воспаления у людей с воспалительными заболеваниями кишечника благодаря высокому содержанию антоцианов и хлорогеновых кислот.

