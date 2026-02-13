Что пить чтобы взбодриться: диетологи назвали два напитка

Они четко объяснили, когда лучше выбирать кофе, а когда энергетический напиток. Они дали советы, как правильно выбрать энергетик.

Нет ничего постыдного в том, чтобы искать способы повысить свою энергию и бодрость. Для многих это означает употребление энергетических напитков, а для других - кофе.

Диетологи объяснили ключевые различия между кофе и энергетическими напитками, а также какой напиток разумнее включить в рацион, пишет Prevention

Кофе и энергетические напитки: главные различия

"Кофе и энергетические напитки - это проверенные средства для борьбы с усталостью, но они не взаимозаменяемы", - объяснила диетолог Саманта Петерсон.

И кофе, и энергетические напитки используют кофеин для придания энергии. Хотя количество кофеина в чашке заваренного кофе относительно постоянно и обычно составляет около 96 миллиграммов (мг) на 240 мл, по данным клиники Майо, количество кофеина в энергетическом напитке может варьироваться.

По этой причине энергетические напитки лучше переносятся людьми, не чувствительными к кофеину. "Энергетические напитки лучше всего подходят людям с хорошей толерантностью к кофеину, не склонным к тревожности и следящим за временем употребления. Энергетические напитки менее щадящие в плане нарушения сна и перегрузки нервной системы, особенно если их употреблять во второй половине дня", - сказала Петерсон.

Дополнительные ингредиенты и питательные вещества

Кофе и энергетические напитки существенно отличаются в этом вопросе. "Кофе содержит природные соединения, такие как антиоксиданты, которые поддерживают общее здоровье, помимо простого стимулирования", объяснила Петерсон.

Было показано, что полифенолы в кофе увеличивают продолжительность жизни, улучшают здоровье сердца. Кроме того, Питерсон отметила, что кофе не содержит добавленного сахара, искусственных подсластителей, ароматизаторов или других добавок, которые часто встречаются в энергетических напитках.

Реакция организма

Кроме того, как отметила диетолог, нужно учитывать, как каждый человек реагирует на энергетики. "Большинство людей чувствуют, как их организм реагирует на кофе, в то время как энергетические напитки могут оказывать неожиданное воздействие. Для тех, кто ищет сосредоточенности и бодрости без чрезмерной стимуляции, кофе является более стабильным и предпочтительным вариантом", - сказала Питерсон.

Цена и удобство

Как правило, заварной кофе намного доступнее, чем отдельные энергетические напитки, говорит диетолог Эми Дэвис. Если проблемы с пищеварением мешают работе, энергетический напиток также может быть более удобным выбором.

"Тем, кто плохо переносит кофе из-за повышенной кислотности или проблем с пищеварением, может быть проще пить энергетический напиток с низким содержанием кофеина и низкой кислотностью", - объяснила Петерсон.

Что нужно учитывать при выборе энергетического напитка

Эксперты сошлись во мнении, что в некоторых случаях энергетический напиток может быть предпочтительнее кофе, но крайне важно сделать правильный выбор, и если у вас есть какие-либо проблемы со здоровьем, проконсультируйтесь с врачом, прежде чем добавлять энергетический напиток в рацион.

При выборе энергетического напитка Дэвис рекоменовала обращать внимание на следующее:

менее 10 граммов добавленного сахара;

без искусственных подсластителей;

150 мг или менее кофеина;

добавки, такие как витамины группы В, электролиты или L-теанин.

"Некоторые варианты изготовлены из натуральных кофеиносодержащих ингредиентов, таких как мате или чай. Именно они могут обеспечить более мягкий и продолжительный эффект по сравнению с энергетическими напитками, подвергшимися сильной обработке. Они содержат природные соединения, которые обеспечивают более стабильный прилив энергии, а не резкий скачок и последующий спад", - рассказала Петерсон и добавила, что чем короче список ингредиентов в энергетическом напитке, тем лучше.

Кофе против энергетических напитков: что полезнее

"Кофе - более здоровый выбор на каждый день. Он обеспечивает более мягкий прилив энергии, чем энергетические напитки, а также содержит антиоксиданты, такие как полифенолы, и гораздо меньше добавок и обработки", - сказала Дэвис.

Дэвис и Петерсон согласны с тем, что кофе - лучший выбор для ежедневного употребления, в то время как энергетические напитки могут служить средством для периодического повышения энергии, когда нужен дополнительный заряд бодрости.

Недавно психиатры ответили, может ли кофе улучшать настроение. Специалисты отметили, что кофеин - это стимулятор, который усиливает дофаминовую сигнализацию в мозге и заставляет человека чувствовать себя более энергичным и бодрым.

