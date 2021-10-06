Среди прочего, в городе хотят перевести учебные заведения на дистанционный режим и прекратить плановые операции в больницах, которые принимают больных COVID-19.

Во Львове с 14 октября планируют усилить карантинные меры.

Об этом в Facebook сообщил городской председатель Андрей Садовый.

"Имеем плохую статистику заболевания коронавирусом, поэтому необходимо принимать сложные и непопулярные решения", - отметил он.

По его словам, городской штаб оперативного реагирования рекомендует, начиная с 14 октября, ужесточить карантинные меры, а именно: ограничить массовые мероприятия, перевести учебные заведения на дистанционный режим и прекратить плановые операции в больницах, которые принимают больных COVID-19.

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Садовый добавил, что окончательная информация будет обнародована в пятницу после заседания комиссии по чрезвычайным ситуациям.

Как сообщал УНИАН, 4 октября Садовый заявил, что городу не удастся избежать "красной" зоны эпидбезопасности. По его данным, за последние дни в городе наблюдается рост госпитализаций пациентов с COVID-19 и количества выявленных положительных ПЦР-тестов.

В частности, 4 октября в больницу скорой помощи Львова было госпитализировано рекордное число заболевших СOVID-19. А 5 октября стало известно, что во львовском Охматдете находится рекордное количество детей с COVID-19. Сейчас там находится 41 ребенок – это рекордное количество за все время пандемии.

Автор: Светлана Макринская