Еще четыре области демонстрируют приближенную динамику к вхождению в "красный" уровень.

Харьковская, Запорожская и Херсонская области формально соответствуют критериям "красного" уровня эпидемической опасности.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня во время онлайн-брифинга сообщил руководитель Центра экономики здравоохранения KSE Юрий Ганиченко.

"Харьковская область уже не впервые выполнила все условия для того, чтобы собиралась Национальная комиссия по вопросам техногенно-экологической опасности и чрезвычайных ситуаций. Там три дня подряд нарушался показатель коэффициента выявления случаев, который был более чем 20%, и при этом уровень госпитализации также превосходил отметку в 60 человек на 100 тысяч населения. Соответственно, это является основанием для того, чтобы собралась Национальная комиссия по вопросам техногенно-экологической опасности и чрезвычайных ситуаций и рассмотрели вопрос об отнесении или не отнесении Харьковской области к "красному" уровню", - сказал он.

Читайте такжеУровень смертности от COVID-19 в Украине за две недели увеличился в два раза - KSE

Ганиченко отметил, что по состоянию на сегодня еще два региона "формально отвечают критериям вхождения в "красный" уровень эпидемической опасности – это Запорожская и Херсонская области".

"В Запорожской области по состоянию на сегодняшний день мы имеем превышение загруженности коек с кислородом – выше 65%, и мы имеем уровень госпитализации более 60 человек на 100 тысяч населения. В Херсонской области мы имеем превышение уровня госпитализации и имеем достаточно большие темпы роста уже на относительно большом уровне госпитализации, что является опасным. Мы ожидаем, что сегодня-завтра будет рассмотрен вопрос об отнесении или не отнесении Запорожской, Харьковской и Херсонской области к "красному" уровню эпидемической опасности", - подчеркнул он.

По его словам, Житомирская, Сумская, Хмельницкая и Черновицкая области также находятся в зоне наибольшего риска.

"Они демонстрируют ухудшение ситуации и коэффициента выявления случаев и уровня госпитализации, загруженности коек. Здесь эпидемические показатели находятся близко к предельным показателям. Эти четыре области демонстрируют приближенную динамику к вхождению в "красный" уровень", - резюмировал Ганиченко.

Кроме того, как сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль, в ближайшие дни несколько областей могут попасть в "красную" зону.

По его словам, это означает, что кинотеатры, кафе, рестораны, спортзалы, театры и другие общественные места смогут работать, только если 100% работников заведения и 100% посетителей полностью вакцинированы. "Бизнес должен сам проверять наличие соответствующих сертификатов о вакцинации. И мы просим предпринимателей отнестись к этому ответственно", - заявил Шмигаль.

У сотрудников полиции и других полномочных органов есть соответствующий программный софт, благодаря которому они будут проверять у посетителей наличие ковид-сертификатов.

Также он отметил, что в "красной" зоне карантина учебные заведения будут работать офлайн, только если 100% работников прошли полный курс вакцинации. Детские сады и 1-4 классы школы продолжат работать в обычном, очном формате.

Как сообщал УНИАН, сегодня показатели распространения COVID-19 в 11 областях Украины отвечают "оранжевому" уровню эпидопасности.

Автор: Наталья Хаджи