За последние дни в городе наблюдается рост госпитализаций пациентов с COVID-19 и количества выявленных положительных ПЦР-тестов.

Львов приближается к "красной" зоне эпидемиологической опасности.

Как сообщает пресс-служба Львовского городского совета, об этом заявил мэр Андрей Садовый.

По его словам, за последние дни динамика госпитализаций и количества выявленных положительных ПЦР-тестов не является положительной, следовательно, вероятность вхождения Львова в "красную" эпидемиологическую зону вполне вероятна.

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"Мы "красной" зоны не избежим, мы уже в нее входим. Думаю, через несколько дней вопрос будет стоять жестче, потому что есть рост заболеваемости. По количеству людей, которые имеют положительный ПЦР-результат, динамика отрицательная, также есть большая загрузка по больницам. По состоянию на утро в больнице скорой помощи госпитализированы 372 человека. За последние сутки было госпитализировано 35 человек, а не выписано никого. Такая динамика сохраняется последние 2 дня", - отметил мэр.

Садовый добавил, что для приема больных COVID открывается 8-я больница.

"Как правило, в тяжелые состояния попадают люди, которые не болели и не вакцинированы. Поэтому вакцинация важна. По вакцинации также имеем положительную динамику. Фактически, уже все школы города вышли на вакцинацию 80% плюс", - отметил глава города.

За минувшие сутки во Львовской области лабораторно подтвердили 295 новых случаев COVID-19, из них 39 – у жителей областного центра.

Как сообщал УНИАН, ранее мэр Львова Андрей Садовый назвал условие для введения жесткого карантина из-за COVID-19. По его словам, "люди расслабились, перестали носить маски и сохранять дистанцию", потому что летом ситуация с коронавирусом была спокойной.

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Автор: Светлана Макринская