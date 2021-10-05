В Охматдете уточнили, что все дети начали лечение по протоколам и не нуждаются в интенсивной терапии и реанимации.

Во Львовской областной детской клинической больнице Охматдет сейчас находится 41 ребенок с подтвержденным COVID-19 - это рекордное количество за все время пандемии.

Об этом говорится в сообщении больницы в соцсети. "Именно столько сегодня у нас детей в нашем особом отделении. Это дети от нескольких месяцев и до 18 лет", - отмечается в сообщении.

В Охматдете уточнили, что все дети начали лечение по протоколам и не нуждаются в интенсивной терапии и реанимации, COVID-команда следит за их состоянием.

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В Охматдете рекомендовали родителям при подозрении на коронавирус у ребенка обратиться к семейному врачу. "Если состояние ребенка тяжелое, звоните в "скорую" и сообщите о подозрении на COVID-19. Всех детей из Львовской области с подозрением на COVID-19 везут к нам", - говорится в сообщении.

Как сообщал УНИАН, 4 октября мэр Львова Андрей Садовый заявил, что Львов приближается к "красной" зоне эпидемиологической опасности. По его словам, за последние дни динамика госпитализаций и количества выявленных положительных ПЦР-тестов не является положительной, следовательно, вероятность вхождения Львова в "красную" эпидемиологическую зону вполне вероятна.

Садовый добавил, что для приема больных COVID открывается 8-я больница.

За последние сутки в Львовской области обнаружили 592 случая заболевания коронавирусом.

Автор: Ирина Погорелая