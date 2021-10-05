На подъезде к изолятору, где принимают больных СOVID-19, выстроилась очередь из "скорых".

В Клиническую больницу скорой медицинской помощи города Львова за вчерашние сутки госпитализировали рекордное количество заболевших СOVID-19 – 81 человека.

Об этом в Facebook сообщила пресс-секретарь медучреждения Кристина Каспшишак.

"Наши реалии. Подъезд к изолятору, где принимают больных с подозрением на СOVID-19. За вчерашние сутки имеем рекордное количество поступлений от начала борьбы с пандемией – 81 человек", - написала она.

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По информации Каспшишак, по состоянию на утро в стационаре уже 409 подтвержденных случаев, вакцинированных – 1.

Также она опубликовала фото с очередью из "скорых" в отделение, где принимают больных с подозрением на СOVID-19.

Как сообщал УНИАН, вчера, 4 октября, мэр Львова Андрей Садовый заявил, что город приближается к "красной" зоне эпидемиологической опасности. По его словам, за последние дни динамика госпитализаций и количества выявленных положительных ПЦР-тестов является негативной.

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Автор: Светлана Макринская