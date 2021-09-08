Украина возобновляет регулярные заседания комиссии по вопросам ТЭБ и ЧС.

Заседание комиссии по вопросам техногенной и экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций вновь будут проходить регулярно в связи с ухудшением эпидемической ситуации с заболеваемостью COVID-19.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявил премьер-министр Денис Шмыгаль на заседании правительства.

По его словам, в последнее время наблюдается ухудшение эпидемической ситуации в стране.

"Во избежание жестких локдаунов или "красных" зон мы должны действовать на опережение. Мы возвращаемся в режим работы регулярных заседаний комиссии ТЭБ и ЧС - по вопросам техногенной и экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций. Уже в ближайшие дни состоится заседание, где будет рассматриваться вопрос об установлении "желтого" уровня эпидемической безопасности по всей стране", - сказал Шмыгаль.

Кроме соблюдения дистанции в 1,5 метра и масочного режима, введение "желтой" зоны в Украине будет означать

запрет на организацию и посещение любых мероприятий, где на 1 человека выделяется менее 4 м2 свободного пространства;

запрет на заполнение кинозалов и театров более чем на 50%;

запрет на проведение тренировок в фитнес-центрах и тренажерных залах, где на одного человека выделяется менее 10 м2 свободного пространства;

запрет на перевозку пассажиров в общественном транспорте стоя - разрешено только на "сидячих" местах.

Выход из "зеленой" зоны и перспектива нового локдауна в Украине

Ранее возможный переход регионов Украины в "желтую" зону эпидопасности анонсировал министр здравоохранения Виктор Ляшко. Источник УНИАН в Кабинете министров сообщал, что заседание Государственной комиссии по вопросам ТЭБ и ЧС для рассмотрения этого вопроса запланировано на четверг, 9 сентября.

По состоянию на 5 сентября в трех областях Украины, а именно Луганской, Херсонской, Черновицкой и городе Киеве показатели заболеваемости COVID-19 уже не соответствовали показателям "зеленой" зоны.

В Киеве возобновили работу мобильные группы контроля за соблюдением противоэпидемического режима. Прежде всего они будут проверять учебные заведения.

По словам главного санитарного врача Игоря Кузина, ситуация с заболеваемостью COVID-19 в Украине ухудшается, и в любом случае нового локдауна не избежать.

Автор: Леся Лещенко