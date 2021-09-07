Предполагается, что страна перейдет на "желтый" уровень эпидемической опасности уже со следующей недели.

Заседание Государственной комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций по переводу Украины в "желтую" зону эпидемической опасности запланировано на четверг, 9 сентября.

Об этом корреспонденту УНИАН сообщил источник в Кабинете министров.

Предполагается, что после принятия соответствующего решения страна перейдет на "желтый" уровень эпидемической опасности уже со следующей недели.

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Карантин в Украине

Ранее переход в "желтую" зону карантинных ограничений анонсировал министр здравоохранения Виктор Ляшко.

Он напомнил, что соответственно будут установлены дополнительные ограничения, предусмотренные для "желтого" уровня, и которые касаются прежде всего проведения массовых мероприятий. Министр также подчеркнул, что сейчас ни в одном регионе страны нет оснований для перехода на "красный" уровня эпидопасности.

Сейчас в Украине действует адаптивный карантин – страна поделена на "зеленую", "желтую", "оранжевую" и "красную" зоны. В "зеленой" зоне самый слабый карантин, а в "красной" – наиболее строгий. Пока вся территория Украины находится в "зеленой" зоне.

Ситуация с коронавирусом в Украине

6 сентября в Украине было выявлено 2197 новых случаев COVID-19, госпитализированы 485 людей, 53 человека умерли от осложнений.

За все время пандемии в стране COVID-19 заболели более 2,3 млн человек. Из них 54054 умерли от осложнений заболевания, а более 2,2 млн человек - выздоровели.

С начала вакцинальной кампании привито от коронавируса более 5,6 миллиона людей.

Автор: Леся Лещенко