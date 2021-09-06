Главный санврач считает, что нового локдауна не избежать.

Ситуация с заболеваемостью COVID-19 в Украине ухудшается, и в любом случае нового локдауну не избежать.

Об этом в эфире "Сніданок з 1+1" рассказал главный санитарный врач Игорь Кузин.

"Прежде всего, сейчас нет четкой даты локдауна. Во-вторых, каждый человек может оттянуть такой локдаун за счет выполнения обычных профилактических мер или вакцинации. Сейчас ситуация действительно ухудшается в подавляющем количестве областей, и мы уже видим, что в ближайшее время Украина все же выйдет из "зеленой" зоны. Мы будем вынуждены ввести "желтую", где будут более жесткие ограничения по посещению массовых мероприятий или спортивных залов", - подчеркнул он.

По словам Кузина, какой-то конкретной цифры количества заболеваний, при которой в Украине могут ввести локдаун, нет.

"Каждая новая зона призвана не допустить тотального локдауна в стране, то есть перехода в красную зону. ... В ближайшее время Украина, скорее всего, перейдет на желтый уровень эпидемической опасности. Это условно такая тревога по поводу того, что количество новых случаев может потенциально расти в ближайшее время", - добавил главный санврач.

На вопрос, не избежать ли Украине нового локдауна, Кузин ответил утвердительно.

"Мое убеждение, что нет. Но если мы будем говорить о "красном" уровне эпидемической опасности, то, по моему убеждению, он будет не раньше, чем в ноябре", - сообщил главный санврач Украины.

Коронавирус в Украине

Читайте такжеТрем областям и Киеву грозит вылет из "зеленой" зоныЗа минувшие сутки, 5 сентября, в Украине обнаружили 773 новых больных COVID-19. Больше всего - в Киеве.

Госпитализировали 635 человек, летальных исходов - 18, выздоровевших - 457 человек.

При этом протестировали вчера методом ПЦР - 11 283 человека, методом ИФА - 1 879 человек, экспресс-тестами - 9 853 человека. Всего удалось провести 12 108 589 тестирований.

Вакцинировано за прошедшие сутки в Украине 41 787 человек. Одну дозу получили 12 367 человек, полностью иммунизированы - 29 420 человек.

Автор: Катерина Комолова