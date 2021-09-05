В столице и в трех украинских регионах количество зафиксированных больных коронавирусом не соответствует норме, предусмотренной для "зеленой" зоны.

В трех областях Украины, а именно Луганской, Херсонской, Черновицкой, и городе Киеве показатели заболеваемости COVID-19 не соответствуют показателям "зеленой" зоны.

По состоянию 5 сентября в Киеве зафиксировано 107 больных коронавирусом на 100 тыс. населения, в Луганской области – 135, в Херсонской – 85 и в Черновицкой – 169, сообщили в Министерстве здравоохранения.

Норма для "зеленой" зоны составляет менее 75 случаев на 100 тыс. населения.

Читайте такжеЛокдаун в Киеве: Кабмин и КГГА прокомментировали информацию о введении жестких ограничений с 15 сентябряКроме этого, в Луганской, Львовской и Полтавской областях превышена норма динамики госпитализаций, которая для "зеленой" зоны составляет 50% и менее.

В частности, по состоянию на 4 сентября уровень госпитализаций в Луганской области составил 97,2%, Львовской – 53,8% и Полтавской – 64,5%.

Напомним, 4 сентября в Украине было выявлено 1 тыс. 379 новых случаев COVID-19.

За все время пандемии в Украине на COVID-19 заболели 2 млн 297 тыс. 534 человека, выздоровели – 2 млн 212 тыс. 720, а умерли 53 тыс. 983 пациента.

Пандемия коронавируса началась в марте 2020 года, в это же время в Украине ввели карантин. Ограничительные меры несколько раз делали более жесткими – власти вводили локдауны.

Сейчас в Украине действует адаптивный карантин – страна поделена на "зеленую", "желтую", "оранжевую" и "красную" зоны. В "зеленой" зоне самый слабый карантин, а в "красной" – наиболее строгий. Пока все украинское государство "зеленое".

Авторы: Павел Степанец, Екатерина Присяжнюк