На этой неделе планируется рассмотреть обращение Минздрава о переходе страны с "зеленого" в "желтый" уровень эпидопасности.

Украина может перейти к "желтому" уровню эпидемической опасности уже со следующей недели.

Об этом заявил министр здравоохранения Виктор Ляшко в эфире телеканала "Украина 24".

"Украина работает по постановлению, которым установлен адаптивный карантин. Сегодня у нас состоялось несколько правительственных встреч и совещаний, которые четко показывают, - Украина уже сегодня превысила индикаторы, которые могут перевести страну с "зеленого" уровня эпидемической опасности в "желтый". Мы от Минздрава подали соответствующее ходатайство в Кабинет министров. На этой неделе состоится заседание Государственной комиссии по техногенно-экологической безопасности и чрезвычайным ситуациям, которая рассмотрит наше обращение. И скорее всего, что со следующего понедельника Украина перейдет к "желтому" уровню эпиднебезопасности", - пояснил глава Минздрава.

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Ляшко напомнил, что соответственно будут установлены дополнительные ограничения, предусмотренные для "желтого" уровня, и которые касаются прежде всего проведения массовых мероприятий.

"У нас адаптивный карантин предполагает, что мы с "зеленого" уровня выходим сразу в "желтый" на территории всей страны. В дальнейшем, когда применяется "желтый", то происходит региональное разделение", - добавил он.

Министр также подчеркнул, что пока ни в одном регионе страны нет оснований для перехода к "красному" уровню эпиднебезопасности.

Ситуация с коронавирусом в Украине

5 сентября в Украине было выявлено 773 новых случая COVID-19 госпитализирован 635 человек, 18 человек умерли.

За все время пандемии в стране на COVID-19 заболели 2 млн 298 тыс. 307 человек; выздоровели - 2 млн 213 тыс. 177; 54 тыс. 001 умерли.

Против коронавирусной болезни полностью иммунизированы более 4,2 млн украинцев.

Сейчас в Украине действует адаптивный карантин – страна поделена на "зеленую", "желтую", "оранжевую" и "красную" зоны. В "зеленой" зоне самый слабый карантин, а в "красной" – наиболее строгий. Пока вся территория Украины находится в "зеленой" зоне.

Автор: Леся Лещенко