В Госпродпотребслужбе констатируют, что разъяснительных работ по карантинным мероприятиям недостаточно.

В Киеве уже со следующей недели будет возобновлена работа мобильных групп контроля за соблюдением противоэпидемического режима. Прежде всего они будут мониторить учебные заведения.

Об этом в эфире канала "Украина 24" рассказал начальник Главного управления Госпродпотребслужбы в Киеве Олег Рубан. По его словам, разъяснительные работы по поводу эпидемии не приносят ощутимого результата. Поэтому придется усиливать контроль.

"Сегодня предложены различные формы обучения. Люди действительно уже забыли, что такое болезнь. Мы в Киеве фиксируем незначительное увеличение заболеваемости. Но в двух регионах Украины зафиксирован возможный переход в желтую зону, которая будет в будущем и в Киеве. Поэтому необходимо повысить ответственность и администраций, и родителей детей. Как показывает практика, разъяснительные работы очень слабо проходят, поэтому со следующей недели по поручению мэра Киева возобновляется работа мобильных групп по контролю за противоэпидемическим режимом. И в первую очередь это будут школы и вузы", - заявил Рубан.

Читайте такжеУкраина расторгнет контракт по поставкам вакцин Covishield и Novavax

Ранее министр здравоохранения Виктор Ляшко прокомментировал вероятность того, что в ноябре Украина может приблизиться к "красной" зоне эпидемической опасности и будет введен локдаун.

По мнению Ляшко, если украинцы будут активно вакцинироваться, то даже при росте количества случаев коронавірусної болезни, "мы можем не иметь той нагрузки на систему здравоохранения, что была раньше". И это позволит проходить рост без жестких карантинных ограничений.

Автор: Дмитрий Захаров