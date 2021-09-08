Количество людей, заразившихся коронавирусной инфекцией, стремительно растет.

Первый месяц осени принес украинцам не только резкое похолодание, но и резкий скачок заболеваемости Covid-19. Если показатели дойдут до критической отметки и регионы окажутся в "желтой" зоне, то всех нас ждут карантинные ограничения. Узнайте, когда это случится и от чего придется отказаться осенью.

Карантин в Украине 2021 - когда введут

Министр здравоохранения Виктор Ляшко предупредил, что 13 сентября Кабмин уже будет активно обсуждать необходимость введения ограничений на территории страны.

Ляшко сказал, что карантин введут, если 3 дня подряд в Украине будет наблюдаться хотя бы один из следующих признаков:

более 75 новых инфицированных на каждые 100 000 человек (период - 14 дней);

коэффициент выявления заболевших Covid-19 - более более 4%;

менее 300 случаев тестирования граждан с помощью ПЦР и экспресс-тестов;

явные рекомендации объявления "красной" зоны, как минимум, в одном регионе.

Как вы уже поняли, вся страна окажется в "желтой" зоне, а те регионы, в которых ситуация с коронавирусом приобретет яркие очертания неминуемой угрозы, попадут в "оранжевую" или "красную".

Карантин 2021 - ограничения и особенности "желтой" зоны

Обязательным атрибутом карантина в нашей стране является соблюдение дистанции в 1.5 метра и масочный режим. Кроме того, в "желтой" зоне украинцам запретят:

организовывать и посещать любые мероприятия, где на 1 человека выделяется меньше 4 м² свободного пространства;

заполнять кинозалы и театры более, чем на 50%;

проводить тренировки в фитнес-центрах и тренажерных залах, где на 1 человека выделяется меньше 10 м² свободного пространства;

провозить пассажиров в общественном транспорте стоя - разрешено только на "сидячих" местах.

Примечательно, что, на данный момент, Ляшко не давал никаких комментариев относительно графика работы заведений общественного питания.

Школьники не перейдут на дистанционное обучение, если, как минимум, 80% учителей будут вакцинированы.

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Автор: Кристина Кащавцева