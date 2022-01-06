После введения бустерной дозы можно будет получить новый COVID-сертификат, который будет действовать 270 суток с даты ее введения.

Министр здравоохранения Виктор Ляшко заявляет, что отныне Украина вводит бустерную дозу вакцины против COVID-19 для всех вакцинированных от 18 лет.

Об этом сообщает глава Минздрава в социальной сети Facebook.

"Подписал приказ Министерства здравоохранения Украины о введении бустерной дозы вакцины против COVID-19 для всех вакцинированных в возрасте от 18 лет, независимо от того, какой вакциной они привились", - подчеркнул Ляшко.

Министр объяснил, зачем надо прививаться бустерной дозой.

Читайте такжеВ Киеве заболеваемость гриппом и ОРВИ ниже эпидпорога на 50%В частности, бустерная доза должна усилить эффективность вакцины и дать лучшую защиту от нового штамма коронавирус "Омикрон".

Также он отметил, когда нужна бустерная доза.

В частности, желателен период введения от 6 до 9 месяцев с даты получения второй прививки от COVID-19.

При этом, для введения бустерной дозы предпочтение оказывать м-РНК-вакцинам – Moderna или Comirnaty от Pfizer, независимо от того, какой вакциной был привит человек.

"Тем, кто получил первые две прививки вакциной CoronaVac от Sinovac Biotech, рекомендуется также вводить бустерную дозу вакцины Pfizer", - заявил Ляшко.

Он добавил, что при отсутствии мРНК-вакцин бустерную дозу можно сделать другой вакциной согласно разрешенным в Украине схемам.

Глава Минздрава подчеркнул, что люди с ослабленным иммунитетом, которым сейчас вводят дополнительную дозу вакцины от COVID-19, тоже смогут получить бустерную дозу, оптимальный период введения от 3 до 6 месяцев после дополнительной.

Читайте такжеУкраина вводит бустерную дозу вакцины против COVID-19 для людей в возрасте 60+"После введения бустерной дозы можно будет получить новый COVID-сертификат, который будет действовать 270 суток с даты ее введения. Сгенерировать его можно будет в "Дії" ориентировочно в конце января 2022 года. К тому времени будет действующим сертификат за предыдущую полную вакцинацию", - подчеркнул Ляшко.

Коронавирус в Украине

В Украине за минувшие сутки, 5 января, выявили 6632 новых случаев COVID-19. В частности, заболели 240 детей и 182 медработника. При этом госпитализированы 2028 человек, зафиксировано 187 летальных исходов и выздоровели 9121 человек.

За все время пандемии в Украине

заболело-3 689 291 человек;

выздоровело-3 500 914 человек;

летальных исходов-96 896.

Вакцинация в Украине

Кампания по вакцинации против COVID-19 в Украине стартовала 24 февраля.

Прививку делают вакциной CoronaVac, разработанной китайским фармацевтическим предприятием Sinovac Biotech; вакцинами Comirnaty производства Pfizer-BioNTech, AstraZeneca-SKBio, которая производится в Южной Корее, и Moderna.

С 14 декабря в Украине люди с определенными медицинскими показаниями могут получить дополнительную, третью дозу вакцины от коронавируса.

5 января в Минздраве объяснили, как получить бустерную дозу вакцины от коронавируса людям в возрасте от 60 лет.

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