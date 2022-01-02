Дополнительная доза прививки от коронавируса не приводит к продлению срока действия сертификата, отметил главный санитарный врач.

Получение бустерной дозы прививка от COVID-19 приводит к продлению срока действия сертификата на 270 дней.

Об этом заявил заместитель министра здравоохранения – главный государственный санитарный врач Украины Игорь Кузин в интервью "Суспильному".

"Бустерная доза помогает восстановить как защитный титр антител, так и обеспечить более эффективную защиту. Сейчас она рекомендована для введения медицинским работникам и работникам домов интернатного типа после шести месяцев завершения базового курса вакцинации. По состоянию на сегодня 3600 человек уже получили бустерную дозу вакцины. Получение такой дозы прививки приводит к продлению срока действия сертификата на 270 дней", – сказал он.

Читайте такжеВ Украине разрешат бустерные дозы COVID-вакцины людям старше 60 лет – КузинСобеседник добавил, что дополнительная доза не приводит к продлению срока действия сертификата о вакцинации.

"Человек, который имеет проблемы с иммунитетом, или человек, у которого есть риск того, что базовый курс двойной иммунизации не приведет к формированию полноценного иммунитета, могут получить дополнительную дозу вакцины. Такая доза называется "дополнительная", – пояснил главный санитарный врач.

Чиновник подчеркнул, что дополнительная доза не приводит к продлению срока действия сертификата о вакцинации, поскольку человек фактически получил три дозы, но у него уровень иммунной защиты такой, как у обычного здорового человека после двух доз прививки.

Напомним, 13 декабря министр здравоохранения Виктор Ляшко подписал приказ о введении в Украине бустерной вакцинации.

Согласно приказу, получить дополнительную дозу вакцины против COVID-19 рекомендовано: людям с ВИЧ, онкологией, после трансплантации органов, лицам, которые проходят иммуносупрессивную или иммуномодулирующую терапию, и лицам с рядом других иммунодефицитных состояний.

Записаться на вакцинацию уже сегодня вы можете у своего семейного врача или по телефону контакт-центра Минздрава 0 800 60 2019. Больше о вакцинации вы можете узнать на сайте vaccination.covid19.gov.ua.

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