В Украине за сутки выявили 6632 новых случаев COVID-19. В частности, заболели 240 детей и 182 медработника.
Об этом говорится в сообщении Коронавирус_инфо в телеграмм-канале. Также за сутки были госпитализированы 2028 человек; зафиксировано 187 летальных случаев; выздоровели 9121 человек.
Кроме этого, проведено тестирований за сутки - 70 059.
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За все время пандемии в Украине
- заболели - 3 689 291 человек;
- выздоровели - 3 500 914 человек;
- летальных исходов - 96 896;
- проведено ПЦР-тестирований - 16 898 750.
Количество заболеваний в регионах за сутки:
г. Киев – 1173;
Винницкая область - 255;
Волынская область - 73;
Днепропетровская область - 216;
Донецкая область - 298;
Житомирская область – 201;
Закарпатская область – 281;
Запорожская область - 172;
Ивано-Франковская область – 290;
Киевская область - 250;
Кировоградская область - 52;
Луганская область - 100;
Львовская область - 400;
Николаевская область - 122;
Одесская область - 379;
Полтавская область - 305;
Ровенская область – 235;
Сумская область – 227;
Тернопольская область – 173;
Харьковская область - 397;
Херсонская область - 127;
Хмельницкая область - 390;
Черкасская область - 252;
Черновицкая область – 162;
Черниговская область - 102.
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