Наибольшее количество новых больных коронавирусом за сутки зафиксировано в Киеве и Львовской области.

В Украине за сутки выявили 6632 новых случаев COVID-19. В частности, заболели 240 детей и 182 медработника.

Об этом говорится в сообщении Коронавирус_инфо в телеграмм-канале. Также за сутки были госпитализированы 2028 человек; зафиксировано 187 летальных случаев; выздоровели 9121 человек.

Кроме этого, проведено тестирований за сутки - 70 059.

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За все время пандемии в Украине

заболели - 3 689 291 человек;

выздоровели - 3 500 914 человек;

летальных исходов - 96 896;

проведено ПЦР-тестирований - 16 898 750.

Количество заболеваний в регионах за сутки:

г. Киев – 1173;

Винницкая область - 255;

Волынская область - 73;

Днепропетровская область - 216;

Донецкая область - 298;

Житомирская область – 201;

Закарпатская область – 281;

Запорожская область - 172;

Ивано-Франковская область – 290;

Киевская область - 250;

Кировоградская область - 52;

Луганская область - 100;

Львовская область - 400;

Николаевская область - 122;

Одесская область - 379;

Полтавская область - 305;

Ровенская область – 235;

Сумская область – 227;

Тернопольская область – 173;

Харьковская область - 397;

Херсонская область - 127;

Хмельницкая область - 390;

Черкасская область - 252;

Черновицкая область – 162;

Черниговская область - 102.

Записаться на вакцинацию против COVID-19 уже сегодня вы можете у своего семейного врача или по телефону контакт-центра Минздрава 0-800-602-019. Больше о вакцинации вы можете узнать на сайте vaccination.covid19.gov.ua.