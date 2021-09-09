Министерство здравоохранения уже дало разрешение на их применение, пока тесты проходят процедуру верификации.

В Киеве презентовали уникальные ПЦР-тесты, сертифицированные ВОЗ, которые позволяют определить наиболее опасные мутации COVID-19.

Презентация состоялась сегодня в пресс-центре УНИАН.

"Это единственные тесты в мире, которые имеют международную сертификацию ВОЗ. Эти тесты могут в течение 27 минут дать ответ, какая разновидность мутации COVID-19 есть у человека – Альфа, Бета, Гамма или Дельта. Это лучшие мировые образцы наших партнеров для того, чтобы Украина использовала не благотворительные остатки тестов, а образцы, которые нам позволят очень быстро предупредить распространение пандемии. Врачам это позволит найти лучшие и быстрые пути для лечения больных. Министерство здравоохранения дало официальное разрешение на введение этих тестов в оборот и на сегодняшний день тесты проходят процедуру верификации для возможности закупки медицинскими учреждениями", - заявил генеральный директор "Торгового Дома "Винсер Украина" Александр Нагорный.

В свою очередь исполняющий директор компании Bioeksen Джанан Колукирик рассказала, что компания, которую она представляет, является лидером в отрасли разработок в Турции. "Возможности нашей компании - производить 2 миллиона тестов в день. Мы производим нашу продукцию в Турции и Германии, в следующем месяце мы открываем производство еще в Катаре. Надеемся на сотрудничество и с Украиной", - подчеркнула она.

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СЕО и управляющий партнер компании Bioeksen, ученый в области молекулярной биологии и генетики, разработчик ПЦР-тестов Мустафа Колукирик отметил, что разработанные их компанией тесты являются очень информативными и быстрыми.

"Мы хотели бы говорить о возможном производстве этих тестов также в Украине. Мы бы хотели быть постоянным партнером для работы с этой проблемой в Украине. В Украине производится 20 тысяч тестов в день. Если бы вы использовали нашу технологию, вы бы увеличили производство тестов в Украине на 150 тысяч больше в день. Переход на эту технологию очень легкий, потому что наша система имеет простой процесс, там нет вмешательства человека, процесс очень автоматизирован и имеет свою программу. Менее чем за 30 минут на одной машине можно идентифицировать и обработать 94 образца. На нашей машине он не только идентифицирует положительный или отрицательный тест, а также показывает разновидность", - резюмировал он.

Коронавирус в Украине

В Украине первый подтвержденный случай коронавируса был зафиксирован 3 марта 2020 года, 20 марта стало известно о выздоровлении этого пациента.

Из-за эпидемии в Украине ввели адаптивный карантин. Страну поделили на "зеленую", "желтую", "оранжевую" и "красную" зоны. Самые слабые ограничительные меры в "зеленой" зоне, а самые строгие – в "красной". Пока все украинское государство - "зеленое", однако в последние дни ходит информация о переходе в "желтую" зону.

За минувшие сутки, 8 сентября, в Украине выявили 3663 новых случая COVID-19. В частности, был госпитализирован 981 человек; зафиксирован 61 летальный случай; выздоровели 1546 людей.

Вакцинация в Украине: что известно

Кампания по вакцинации в Украине началась 24 февраля. По состоянию на сегодня более 4,5 млн украинцев уже полностью иммунизированы против COVID-19.

В частности вчера, 8 сентября, 161 тыс. 169 человек было вакцинировано против COVID-19. Одну дозу получили 56 тыс. 193 человека, полностью иммунизированы 104 тыс. 976 человек.

Сейчас прививки делают вакциной CoviShield (AstraZeneca), произведенной по лицензии в индийском Институте сыворотки крови (Serum Institute); CoronaVac, разработанной китайским фармацевтическим предприятием Sinovac Biotech; вакциной Comirnaty производства Pfizer-BioNTech; вакциной AstraZeneca-SKBio, производимой в Южной Корее; и вакциной Moderna американского производства.

Министерство здравоохранения Украины объявило о старте пятого этапа вакцинации от COVID-19. С 21 июля все взрослые, которым исполнилось 18 лет, могут сделать прививку.

Автор: Наталья Хаджи