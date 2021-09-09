В ВОЗ прогнозируют, что коронавирус останется с нами и будет развиваться, как вирусы пандемии гриппа.

Во Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) заявили, что вряд ли удастся окончательно победить коронавирус. Там прогнозируют, что он будет мутировать, как вирусы гриппа.

Читайте такжеВОЗ призывает продлить мораторий на бустерные дозы вакцины от COVID-19 до конца 2021 года

Об этом сообщил исполнительный директор программы ВОЗ по чрезвычайным ситуациям Майк Райан. По его словам, вирус продолжает мутировать в странах, где население не вакцинировано.

В ВОЗ добавили, что в мире заболеваемость вышла на плато на уровне 4,5 млн официально зарегистрированных новых случаев инфицирования в неделю, передает ТСН со ссылкой на CNBC.

"Люди говорили, что мы собираемся ликвидировать или искоренить вирус. Нет, это очень маловероятно. Я думаю, что этот вирус останется с нами и он будет развиваться, как вирусы пандемии гриппа, будет развиваться, чтобы стать одним из вирусов, поражающих нас", – рассказал Райан.

Коронавирус в мире

ВОЗ заявила, что мир перешел на плато по заболеваемости коронавирусом, в то же время это плато находится на довольно высоком уровне.

Также ВОЗ добавила новый штамм коронавируса в список потенциально опасных. Мутация, которую назвали"Мю" возникла в Колумбии, и по предварительным оценкам может оказаться устойчивой к нынешним вакцинам. В целом ВОЗ мониторит 5 мутаций COVID-19. Наиболее опасным считается штамм "Дельта" его обнаружили в Индии и сейчас он самый распространенный в мире, его зафиксировали в 170 странах.

Возникновение коронавируса

О вспышке пневмонии неустановленного происхождения в городе Ухань власти Китая заявили в конце декабря 2019 года. Возбудителем заболевания стал новый тип коронавируса. Он передается от человека к человеку, инкубационный период длится от 2 до 12 суток.

Всемирная организация здравоохранения 30 января 2020 года объявила чрезвычайную ситуацию международного значения в связи с распространением коронавируса из Китая. 11 марта 2020 ВОЗ объявила, что распространение нового коронавируса достигло стадии пандемии, поскольку охвачены большинство стран все континенты.

Во второй половине декабря 2020 году в США и странах ЕС началась вакцинация от COVID-19.

Автор: Ирина Погорелая