За сутки наибольшее количество подтвержденных случаев заболевания зарегистрировано в Киеве, Львовской и Харьковской областях.

В Украине за сутки обнаружили 3663 новых случаев COVID-19. В частности, заболели 342 ребенка и 63 медработника.

Об этом говорится в сообщении Коронавирус_инфо в Телеграмм-канале. Также за сутки был госпитализирован 981 человек; зафиксирован 61 летальный случай; выздоровели 1546 человек.

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Кроме этого, за сутки проведено тестирований - 62 730 (в частности методом ПЦР - 27 895 методом ИФА - 9397); исследований экспресс-тестами на антиген к SARS-CoV-2 – 25 438.

За все время пандемии в Украине

заболели - 2 306 939 человек;

выздоровели - 2 217 563 человека;

летальных исходов - 54 175;

проведено ПЦР-тестирований - 12 188 070.

За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в г. Киев (379), Львовской (318), Харьковской (302), Одесской (222) и Днепропетровской (209) областях.

Количество заболеваний в регионах за сутки:

г. Киев - 379 случаев;

Винницкая область - 124 случая;

Волынская область - 93 случая;

Днепропетровская область - 209 случаев;

Донецкая область - 167 случаев;

Житомирская область - 163 случая;

Закарпатская область - 25 случаев;

Запорожская область - 163 случая;

Ивано-Франковская область – 134 случая;

Киевская область - 116 случаев;

Кировоградская область - 18 случаев;

Луганская область - 150 случаев;

Львовская область - 318 случаев;

Николаевская область - 51 случай;

Одесская область - 222 случая;

Полтавская область - 79 случаев;

Ровенская область - 93 случая;

Сумская область - 113 случаев;

Тернопольская область - 159 случаев;

Харьковская область - 302 случая;

Херсонская область - 93 случая;

Хмельницкая область - 130 случаев;

Черкасская область - 81 случай;

Черновицкая область - 183 случая;

Черниговская область - 98 случаев.

Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.

Коронавирус в Украине

В Украине первый подтвержденный случай коронавируса был зафиксирован 3 марта 2020 года. 20 марта стало известно о выздоровлении этого пациента.

Вакцинация от коронавируса в Украине началась 24 февраля 2021 года - сначала среди групп риска, а с конца мая получить прививку могут все желающие в центрах массовой вакцинации в разных городах страны. Сейчас в Украине доступны вакцины Comirnaty от Pfizer-BioNTech, AstraZeneca разных производителей и CoronaVac от Sinovac Biotech.

Летом 2021 года пандемия коронавируса в Украине пошла на спад, поэтому большинство карантинных ограничений были сняты. Впрочем, власти уже заговорили о том, что к осени Украину может накрыть новая волна коронавируса - на этот раз ожидается еще более опасный штамм Дельта.

Автор: Ирина Погорелая