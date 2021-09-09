В Украине за сутки обнаружили 3663 новых случаев COVID-19. В частности, заболели 342 ребенка и 63 медработника.
Об этом говорится в сообщении Коронавирус_инфо в Телеграмм-канале. Также за сутки был госпитализирован 981 человек; зафиксирован 61 летальный случай; выздоровели 1546 человек.
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Кроме этого, за сутки проведено тестирований - 62 730 (в частности методом ПЦР - 27 895 методом ИФА - 9397); исследований экспресс-тестами на антиген к SARS-CoV-2 – 25 438.
За все время пандемии в Украине
- заболели - 2 306 939 человек;
- выздоровели - 2 217 563 человека;
- летальных исходов - 54 175;
- проведено ПЦР-тестирований - 12 188 070.
За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в г. Киев (379), Львовской (318), Харьковской (302), Одесской (222) и Днепропетровской (209) областях.
Количество заболеваний в регионах за сутки:
г. Киев - 379 случаев;
Винницкая область - 124 случая;
Волынская область - 93 случая;
Днепропетровская область - 209 случаев;
Донецкая область - 167 случаев;
Житомирская область - 163 случая;
Закарпатская область - 25 случаев;
Запорожская область - 163 случая;
Ивано-Франковская область – 134 случая;
Киевская область - 116 случаев;
Кировоградская область - 18 случаев;
Луганская область - 150 случаев;
Львовская область - 318 случаев;
Николаевская область - 51 случай;
Одесская область - 222 случая;
Полтавская область - 79 случаев;
Ровенская область - 93 случая;
Сумская область - 113 случаев;
Тернопольская область - 159 случаев;
Харьковская область - 302 случая;
Херсонская область - 93 случая;
Хмельницкая область - 130 случаев;
Черкасская область - 81 случай;
Черновицкая область - 183 случая;
Черниговская область - 98 случаев.
Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.
Коронавирус в Украине
В Украине первый подтвержденный случай коронавируса был зафиксирован 3 марта 2020 года. 20 марта стало известно о выздоровлении этого пациента.
Вакцинация от коронавируса в Украине началась 24 февраля 2021 года - сначала среди групп риска, а с конца мая получить прививку могут все желающие в центрах массовой вакцинации в разных городах страны. Сейчас в Украине доступны вакцины Comirnaty от Pfizer-BioNTech, AstraZeneca разных производителей и CoronaVac от Sinovac Biotech.
Летом 2021 года пандемия коронавируса в Украине пошла на спад, поэтому большинство карантинных ограничений были сняты. Впрочем, власти уже заговорили о том, что к осени Украину может накрыть новая волна коронавируса - на этот раз ожидается еще более опасный штамм Дельта.