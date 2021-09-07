Всего в Украине с начала пандемии коронавирус обнаружили в 2,3 млн граждан.

В Украине за минувшие сутки выявили 2 197 новых случаев COVID-19, в том числе 197 детей и 37 медработников. Также 1 429 пациентов выздоровели, а 53 - умерли от осложнений. В больницы попали 485 человек с подозрением или подтвержденным диагнозом.

Об этом сообщили в Министерстве здравоохранения.

По сравнению с прошлыми сутками заболеваемость выросла, вчера суточный прирост инфицированных составил 773.

Больше всего новых случаев зафиксировали в Киеве (304), Львовской (165), Харьковской (163), Днепропетровской (151) и Запорожской (149) областях.

Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.

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С начала пандемии у нас зафиксировали 2 300 504 случая инфицирования коронавирусом. Из них 54 054 человека умерли от осложнений заболевания, а 2 214 606 - выздоровели.

Тест на коронавирус в Украине

Лаборатории сделали 48 399 тестов на коронавирус: методом ПЦР - 22 596, методом ИФА - 7 811. Также сделали 17 992 экспресс-тесты на антиген к вирусу.

Всего в стране провели более 12,1 миллиона ПЦР-тестов.

Напомним, Украина может перейти в "желтую" зону уже с 13 сентября, Минздрав направил представление Кабмину.

Вакцинация от коронавируса в Украине

133 922 человека вакцинированы от COVID-19 за минувшие сутки. Одну дозу получили 37 380 человек, полностью иммунизированные - 96 542 человека.

В течение суток работали 882 мобильные бригады, 2 827 пунктов прививки и 338 центров вакцинации.

От начала вакцинальной кампании привито 5 618 798 человек, из них получили одну дозу – 5 618 796 людей, полностью иммунизированы и получили две дозы – 4 304 627 человек (из них двое человек получили одну дозу за рубежом). Всего проведено 9 923 423 прививки.

Отметим, сейчас Минздрав занимается разработкой менее жестких норм для вакцинированных украинцев, которые будут применяться к ним во время возможного локдауна.

Коронавирус в Украине: что известно

Автор: Виктория Гордиенко